​Покой пожарным только снится

Горели торговые бутики, расположенные на втором этаже здания рынка, принадлежащего ТОО «Управляющая компания «Солтүстік». Несмотря на то что после поступившего в 10 час. 15 мин. на центральный пункт пожарной связи Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО сообщения о случившемся все боевые расчеты подразделения № 3 были на месте спустя всего четыре минуты, огонь хозяйничал уже на большой площади. К счастью, еще до прибытия пожарных из здания были эвакуированы 90 человек.

С учетом всех обстоятельств был объявлен третий, повышенный номер вызова для личного состава гарнизона ДЧС, общее руководство взял на себя начальник департамента полковник гражданской защиты Рамиль Камалов. По его словам, работу бойцам осложняли высокая температура и сильное задымление, но именно в таких случаях и выходит на первое место профессиональная выучка личного состава. В 12.07 возгорание было полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 600 кв. м.

В тот же день огнеборцам и стражам порядка пришлось иметь дело и еще с одним нестандартным пожаром: в Айыртауском районе на ходу загорелся автобус КаВЗ-4235-01, перевозивший из района им. Габита Мусрепова в Кокшетау 20 пассажиров. По словам и. о. начальника РОВД майора полиции Максата Сарманова, никто из них, а также других участников дорожного движения не пострадал. Спасатели быстро справились с огнем, а пассажиров отправили к месту назначения попутным транспортом. По поводу случившегося назначен ряд экспертиз, проводится дознание.