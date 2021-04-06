Покраснели

Только за последнюю неделю темпы заболеваемости COVID-19 в Жетысу выросли более чем вдвое – со 105 до 278 случаев в день. И это несмотря на то, что в регионе введен жесткий локдаун на воскресные дни: запрещена работа ресторанов, кафе, рынков, торгово-развлекательных центров, игровых площадок, театров и кинотеатров. Действует запрет на проведение совещаний в очном режиме, не менее 70% персонала трудовых коллективов переведены на дистанционную форму работы.

Согласно новому постановлению главного санврача Алматинской области, приостановлено обучение студентов в традиционном формате. Кроме того, ЦОНы начали вести прием посетителей только по предварительному онлайн-бронированию. Однако все эти ограничительные меры пока не приносят желаемых результатов.

По уровню распространения КВИ область находится в «крас­ной» зоне, наибольший прирост заражений наблюдается в Талдыкоргане, а также пяти райо­нах, прилегающих к Алматы, – Талгарском, Енбекшиказахском, Илийском, Карасайском и Жамбылском.

Одна из причин, как мы уже сообщали, – высокая трудовая миграция жителей пригородных сел и райцентров. Другая – несоб­людение карантинного режима. Так, на днях в Талдыкоргане в ходе очередного рейда мониторинговой группы были выявлены грубые нарушения санитарных норм в увеселительных заведениях. Зафиксировано большое число гостей, посетители курили кальян, работал квест-клуб. Владельцы четырех объектов общепита привлечены к административной ответственности.

В эти же дни полицейские задержали мошенника, выдававшего себя за работника санэпидслужбы. В одном из ресторанов областного центра мужчина вымогал у администраторов 50 тыс. тенге, обещая, что взамен те смогут безнаказанно проводить массовые торжества. Мол, он берет на себя ответственность за любую проверку властей.

Как сообщил начальник управления полиции Талдыкоргана Аскар Нурсапа, мошеннику удалось обманным путем завладеть денежными средствами в сумме 20 тыс. тенге. Вскоре после этого лжесанитарный врач был задержан и полностью признал свою вину.

К слову, этот случай говорит о многом. Не случайно многие предприниматели жалуются на поборы со стороны мониторинговых групп, превративших свои рейды в инструмент для наживы.

Как считают общественники, остается надеяться лишь на массовую вакцинацию населения, благодаря которой можно будет остановить рост пандемии.

По последним данным управления здравоохранения Алматинской области, в регионе привиты 18 221 человек. Из них вакцинацию двумя компонентами завершили 4 858 местных жителей. Большинство вакцинированных – медработники, учителя, полицейские.

Единственная проблема – дефицит вакцин, приведший недавно к столпотворению в больнице города Есика, административного центра Енбекшиказахского района. Фото людей, стоящих без соблюдения дистанции в огромной очереди в прививочный пункт, распространили в соцсетях.

Правда, потом руководство клиники пояснило, что прецедент случился из-за несогласованности в организационных вопросах – по ошибке в одно и то же время пригласили получить прививку большое число местных педагогов. Инцидент исчерпан, вакцинация продолжается в штатном режиме.

Между тем по причине нехватки вакцин темпы иммунизации населения Алматинской области, как и всей страны, очень низки – 0,23%.