Покраснели

Свежий выпуск
394
Асет Калымов

Только за последнюю неделю темпы заболеваемости COVID-19 в Жетысу выросли более чем вдвое – со 105 до 278 случаев в день. И это несмотря на то, что в регионе введен жесткий локдаун на воскресные дни: запрещена работа ресторанов, кафе, рынков, торгово-развлекательных центров, игровых площадок, театров и кинотеатров. Действует запрет на проведение совещаний в очном режиме, не менее 70% персонала трудовых коллективов переведены на дистанционную форму работы.

Согласно новому постановлению главного санврача Алматинской области, приостановлено обучение студентов в традиционном формате. Кроме того, ЦОНы начали вести прием посетителей только по предварительному онлайн-бронированию. Однако все эти ограничительные меры пока не приносят желаемых результатов.

По уровню распространения КВИ область находится в «крас­ной» зоне, наибольший прирост заражений наблюдается в Талдыкоргане, а также пяти райо­нах, прилегающих к Алматы, – Талгарском, Енбекшиказахском, Илийском, Карасайском и Жамбылском.

Одна из причин, как мы уже сообщали, – высокая трудовая миграция жителей пригородных сел и райцентров. Другая – несоб­людение карантинного режима. Так, на днях в Талдыкоргане в ходе очередного рейда мониторинговой группы были выявлены грубые нарушения санитарных норм в увеселительных заведениях. Зафиксировано большое число гостей, посетители курили кальян, работал квест-клуб. Владельцы четырех объектов общепита привлечены к административной ответственности.

В эти же дни полицейские задержали мошенника, выдававшего себя за работника санэпидслужбы. В одном из ресторанов областного центра мужчина вымогал у администраторов 50 тыс. тенге, обещая, что взамен те смогут безнаказанно проводить массовые торжества. Мол, он берет на себя ответственность за любую проверку властей.

Как сообщил начальник управления полиции Талдыкоргана Аскар Нурсапа, мошеннику удалось обманным путем завладеть денежными средствами в сумме 20 тыс. тенге. Вскоре после этого лжесанитарный врач был задержан и полностью признал свою вину.

К слову, этот случай говорит о многом. Не случайно многие предприниматели жалуются на поборы со стороны мониторинговых групп, превративших свои рейды в инструмент для наживы.

Как считают общественники, остается надеяться лишь на массовую вакцинацию населения, благодаря которой можно будет остановить рост пандемии.

По последним данным управления здравоохранения Алматинской области, в регионе привиты 18 221 человек. Из них вакцинацию двумя компонентами завершили 4 858 местных жителей. Большинство вакцинированных – медработники, учителя, полицейские.

Единственная проблема – дефицит вакцин, приведший недавно к столпотворению в больнице города Есика, административного центра Енбекшиказахского района. Фото людей, стоящих без соблюдения дистанции в огромной очереди в прививочный пункт, распространили в соцсетях.

Правда, потом руководство клиники пояснило, что прецедент случился из-за несогласованности в организационных вопросах – по ошибке в одно и то же время пригласили получить прививку большое число местных педагогов. Инцидент исчерпан, вакцинация продолжается в штатном режиме.

Между тем по причине нехватки вакцин темпы иммунизации населения Алматинской области, как и всей страны, очень низки – 0,23%.

Популярное

Все
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
Коммунальная ломка
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Два человека погибли при возгорании авто в Костанайской области (видео)
Минивэн с детьми-спортсменами разбился в Актюбинской области. Один ребенок погиб.
Токаев поставил задачи перед Правительством
В Кызылорде мужчина погиб, спрыгнув с моста
В Алматы автобус наехал на пешехода: девушка погибла
Взрыв в частном доме в Атырау: двое в реанимации в тяжелом состоянии
Пропавшего мужчину нашли мертвым среди могил в Атырауской области
Стало известно состояние юных спортсменов, попавших в ДТП в Актюбинской области
Арсенал оружия нашли у экстремиста в Актюбинской области (видео)
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Токаев о чемпионате мира в Катаре: Останется в истории мирового футбола
Матом требовала погасить кредит многодетная мать в Актобе
Казахстанские каратисты завоевали 5 медалей на чемпионате Азии
Погода в Казахстане: объявлено штормовое предупреждение
Стали известны подробности чудовищного ДТП с участием детской волейбольной команды в Актюбинской области
Из-за верблюда на трассе погиб человек (видео)
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны

Читайте также

Свежий выпуск
На казахском – за чашечкой кофе
Свежий выпуск
Армейский полиглот
Свежий выпуск
В центре агломераций
Свежий выпуск
Виновных – к ответственности!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]