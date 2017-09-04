Экономика
Покупательская способность казахстанцев продолжает падать
Выход из кризиса не сказался на зарплатах в Казахстане. Несмотря на рост ВВП на 4,2%, покупательская способность населения продолжает падать, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.

Сильнее всего пострадали работники научной и технической сферы. По итогам первого полугодия, эта способность к аналогичному периоду годом ранее упала сразу на 25,5%.

За этот период среднемесячная номинальная заработная плата составляла 144,95 тысячи тенге – на 5,1% больше. В то же время, с учетом уровня инфляции, реальная покупательская способность зарплат казахстанцев, напротив, уменьшилась на 2,4%. Наибольший прирост зафиксирован в области административного и вспомогательного обслуживания (+15,1% за год), риелторской деятельности (+6,6%) и АПК (+5,7%).

Примечательно, что, несмотря на курс страны на модернизацию и цифровизацию, сильнее всего ощутили снижение покупательской способности зарплат сотрудники профессиональной научной и технической сферы деятельности (-25,5% год к году). Номинальная заработная плата в научно-технических отраслях сократилась до 245,17 тысячи тенге – это на 19,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

При этом в Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы предусмотрена подготовка кадров именно с техническим и профессиональным образованием, с учетом потребностей рынка труда. Более того, в рамках Модернизации 3.0, по инициативе Главы государства начинается реализация проекта "Бесплатное профессионально-техническое образование для всех".

Впрочем, несмотря на снижение, заработные платы в наукоемких отраслях все еще остаются одними из самых высоких по РК. Выше них только зарплаты сотрудников финансовой и страховой сферы – 303,13 тысячи, +10,9% за год. Выросла и покупательская способность занятых в этом сегменте – на 2,9% к аналогичному периоду прошлого года.

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