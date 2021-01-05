Покупай народное

В Нур-Султане кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК от Народной партии Казахстана обследовали сети супермаркетов и торговых точек на наличие продукции казахстанских производителей. Члены НПК осмотрели весь ассортимент на полках магазинов, предлагаемый отечественными компаниями.

Члены НПК считают, что стоимость товаров местного производства не должна быть завышена. Цены на нашу продукцию должны контролироваться уполномоченными органами.

– В нынешнем году в период пандемии мы столкнулись с большой проблемой – ростом цен на продукты и товары первой необходимости отечественных производителей. Мы все видели, как цена на литр растительного масла взлетела до 700 тенге. Сахар подорожал до 300 тенге за килограмм. И стоит отметить, что речь идет о продукте отечественного производителя, – сказал в ходе объезда торговых точек Жамбыл Ахметбеков.

Ранее кандидаты в депутаты от НПК неоднократно заявляли, что продовольственная безопасность страны является одним из ключевых пунктов в предвыборной программе Народной партии Казахстана.

– С целью обеспечения продовольственной безопасности и равных прав казахстанцев мы ставим вопрос о создании законного заслона продаже земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность иностранцам и считаем необходимым проведение референдума по данному вопросу. НПК намерена добиваться качественного производства продуктов и товаров первой необходимости. Главная задача партии – обеспечить страну всем необходимым, а только потом поставлять нашу продукцию за рубеж, – отметил кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Жамбыл Ахметбеков.

Еще одну нетривиальную акцию провели партийцы – молодежное крыло НПК отправило депутатам российской Госдумы – Вячеславу Никонову, Евгению Федорову и Владимиру Жириновскому, сделавшим скандальные заявления о территориальной целостности Казахстана, партию казахстанского шоколада, который любят во всем мире и на обертке которого изображена карта современного независимого суверенного государства – Республики Казахстан.

«Ешьте на здоровье, учите историю и географию!» – сопроводили посылку этим посланием партийцы.