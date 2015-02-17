Покупай отечественное!

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Владимир ОСИПОВ
Призыв поддержать отечественного производителя был озвучен Президентом ­Нурсултаном Назарбаевым на расширенном заседании Правительства 11 февраля 2015 года. Тогда Глава государства предложил запустить общенациональную акцию «Сделано в Казахстане». Акция предполагает, что во всех торговых сетях будет особо выделена казахстанская продукция. Это должно создать более удобные условия для граждан, которые при покупке товаров пожелают сделать выбор в пользу отечественного производителя. «Давайте обратимся ко всем казахстанцам, пусть в этой сложной ситуации покупают наши, казахстанские товары. Пусть это будет помощь экономике Казахстана», – сказал Глава государства.
Активисты общенационального движения «Казахстан-2050» сразу же приступили к переговорам с крупными сетями магазинов и производителями. Одними из первых на предложение поддержать акцию откликнулась сеть супермаркетов «А2», в одном из магазинов которой и был дан старт акции «Сделано в Казахстане». Секции с продукцией отечественных производителей были отмечены специальными цветными ярлыками.
– Все эти годы страна поддерживала меня и тысячи таких, как я, казахстанцев. Мы получили достойное образование, нашли интересную работу, создали семьи. Настало время и нам поддержать нашу страну. Покупая казахстанскую продукцию, мы не просто поможем нашей экономике, мы поможем тысячам людей, которые трудятся на отечественных предприятиях и благодаря нам будут продолжать там трудиться, а значит, кормить свои семьи, растить детей и платить налоги для зарплат врачам и учителям. Мы будем покупать казахстанское не потому. что это необходимо, а потому, что это правильно, – отметил председатель совета общенационального движения «Казахстан-2050» Данат Жумин.
Сейчас активисты ведут переговоры с крупными магазинами по всей стране и совсем скоро ярлыки с надписью «Сделано в Казахстане» смогут увидеть все казахстанцы.

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