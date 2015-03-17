Покупай, работай, изучай

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Марина ПАРХОМЕНКО, Астана
Соцопрос, результаты которого были озвучены на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, проведен Общенациональным движением «Казахстан-2050», активно поддержавшим респуб­ликанскую акцию «Сделано в Казахстане».
По итогам первого месяца акции активисты провели мониторинг, посетив 249 точек крупных торговых сетей. Он показал, что 90% магазинов присоединились к акции «Сделано в Казахстане». Доля отечественных производителей в ассортименте продукции, в основном это продукты питания, разнится в пределах 40–80%. Наряду с мониторингом проведен экспресс-опрос в социальных сетях, который показал, что 71% респондентов слышал об акции. Среди тех, кто не знает о ней, свежую, экологически чистую отечественную продукцию покупают 73,1%, а среди тех, кто информирован, таких уже больше – 83,5%.
– Наше участие в акции не ограничивается только исследованиями и информационной работой, – говорит председатель Совета общенационального движения «Казахстан-2050» Данат Жумин. – Мы понимаем, что сейчас требуется координация работы всех, кто в ней задействован. И потому обратились в Министерство национальной экономики, другие ведомства с предложением о создании рабочей группы по продвижению данной инициативы. Есть предложение и о внедрении единой накопительной карты для тех, кто покупает отечественный товар.
Участники общенационального движения поделились и другими проектами, которые будут реализованы в нынешнем году. По словам члена совета Мухтара Манкеева, общественное движение окажет содействие в трудоустройстве сельской молодежи от 18 до 30 лет на объектах программы «Нұрлы жол». В сотрудничестве с АО «Казпочта» в селах организован прием заявок от молодых людей, желающих найти себе работу. С пятого марта поступила уже тысяча заявок.
К концу месяца будет сформирован список молодых людей в разрезе регионов, по квалификации. Используются в трудоустройстве и возможности программы «Жасыл ел» и студенческих строительных отрядов.
В феврале стартовал еще один проект – конкурс эссе среди школьников, посвященный 70-летию Победы. По мнению членов общенационального движения, необходимо стимулировать детей к изучению истории, формировать понимание сути отгремевшей в прошлом веке войны против фашизма, воспитывать патриотизм на примерах героизма старшего поколения казахстанцев. За месяц поступило более полутора тысяч работ от школьников, причем более активными оказались учащиеся 5–8-х классов, а из регионов – Восточно-Казахстанская и Кызылординская области. Итоги конкурса подведут к середине апреля.

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