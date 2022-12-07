Покупайте и помогайте!

Тринадцатая по счету благотвори­тельная ярмарка Christmas Charity Bazaar, организатором которой все эти годы выступает Ассоциация супруг послов (ASA), вынужденно, из-за пандемии, два года не радовала астанинцев. «Радовала» здесь вполне уместное слово: горожане прекрасно осведомлены, что на ярмарке можно убить сразу двух зайцев – в буквальном смысле отведать «колорит» иностранных государств (в ассортименте есть все – от традиционной выпечки до острых супов) и помочь отечественным благотворительным организациям – сборы от всех покупок идут на поддержку нуждающихся.

В этом же году организаторы постарались привлечь как можно больше участников – всего около 40 стран представили свои киоски на ярмарке. Им в помощь были волонтеры – студенты столичных вузов, которые помогали и упаковывать покупки, и преодолевать языковой барьер. Старания не прошли даром: выручка составила около 40 млн тенге! Эти деньги будут направлены в 35 благотворительных организаций.

Открывая мероприятие, президент ASA Лениз Гарсия Корреа Барбоза призвала тратить на ярмарке больше денег:

– Спасибо всем, кто посвятил массу времени и усилий, чтобы представить нашим гос­тям характерные только для своих стран угощения и товары, которые к тому же нельзя приобрести ни в каком другом уголке Казахстана. Благодарю спонсоров, предоставивших замечательные призы для лотереи, благодарю тех, кто пришел. Запомните: чем больше вы купите сегодня, тем больше донатов смогут получить казахстанские благотворительные организации.

Вторил супруге посла Бразилии и Роман Василенко, замес­титель главы МИД.

– Спасибо всем и в первую очередь ASA за организацию этого чудесного мероприятия. Будучи занятыми, они находят время и желание принести этот праздник в наш город, и эта ярмарка, как и в доковидные времена, открывает новогодний период в столице, – говорил он.

Гости выставки (а их было предостаточно, и гардеробы отказывались принимать верхнюю одежду ввиду отсутствия свободных мест уже спустя час после открытия ярмарки) с удовольствием последовали напутствию «покупай и помогай». Особым спросом пользовались угощения – каждая страна проя­вила свои кулинарные способности. Помимо вкусностей хорошо продавались национальные напитки, handmade-товары, брелоки.

К слову, участвовать в ярмарке могли не только представители посольств, но и отечественные компании и производители. Например, одна из школ активно собирала донаты очень прос­тым и в то же время для всех приятным способом: ученики обустроили уголок Деда Мороза (или Санта-Клауса?) и брали деньги за фото с дедушкой. Они же отличились и другой идеей: рисовали карандашные порт­реты за вполне умеренную плату (кстати, выходило очень похоже).

Были на ярмарке и организации, сами занимающиеся благотворительностью. Так, один из киосков был подготовлен фондом «Коргау-Астана», оказывающим помощь людям в сложной жизненной ситуации. Девушки продавали копилки с красками в комплекте: копилка – гипсово-белая, а красками можно самостоятельно ее разрисовать на свой вкус. Изготавливает такие сувениры девушка Айнур, живущая под опекой фонда и не понаслышке знающая, что такое жизненные трудности.

Что касается лотереи, то билеты можно было купить как заранее в разных точках города, так и до старта розыгрыша. Призы, а их было свыше двух сотен, заставляли не медлить с участием – автомобиль, авиабилеты, традиционные подарочные наборы от посольств, бытовая техника, подарочные сертификаты, ювелирные изделия, абонементы на косметические процедуры. Доходы от продажи лотерейных билетов также пошли в фонд помощи благотворительных организаций.

Как сообщили в оргкомитете ASA, счастливой обладательницей автомобиля Lada Xray стала Лейла Турсынова.