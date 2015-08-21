Свежий выпуск Покупаю отечественное Дарья УДАЛОВА, домохозяйка, Актау

По его словам, у страны было три выхода. Первый – оставить все, как есть. Но тогда началось бы падение производства, сокращение рабочих мест, а этого никто не хочет. Второй – плавное ослабление курса тенге, ну и третий, который и был выбран, – отмена валютного коридора и переход к свободно плавающему обменному курсу. Данная мера поможет отечественным компаниям, ведь как подчеркнул Президент, сейчас у многих из них не очень благоприятная ситуация с экспортом. Более того, я считаю, что наши отечественные товары станут намного привлекательней.

И еще один момент, очень важный для простых людей, для рядовых казахстанцев. Я, как домохозяйка, веду семейный бюджет. И каждый тенге у меня на счету. Поэтому для меня важно, чтобы недобросовестные предприниматели, воспользовавшись этой ситуацией на рынке, не подняли бы цены. Я стараюсь покупать отечественную продукцию, и будет очень неприятно, если на нее взлетят цены. Но уверена, что такого не допустят. Тем более что и акимов областей, и бизнесменов предупредил сам Президент. Он сказал, что если будет выявлено необоснованное повышение цен, то такого предпринимателя жестко накажут.