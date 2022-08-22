Покупка авто из Грузии и Азербайджана: налоговики предостерегли казахстанцев

Временно ввезенные из третьих стран на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобили можно покупать и эксплуатировать в Казахстане только после таможенной очистки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В КГД констатировали, что в последнее время участились случаи, когда прибывающие в Казахстан иностранцы (в основном граждане Грузии и Азербайджана) временно ввозят автомобили для личного пользования. После чего транспортное средство передается во владение и пользование казахстанцам.

«Следует учесть, что временно ввезенные из третьих стран на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) транспортные средства являются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем.

КГД предупреждает граждан Казахстана: приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенной очистки и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов», – обратились к казахстанцам в комитете.

В ведомстве поделились наблюдениями: иностранцы, которые завезли свои авто для личного пользования, через определенное время выезжают из Казахстана.

«То есть это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС с целью уже передачи казахстанскому лицу», – аргументировали в КГД.

По окончании срока временного ввоза (это 1 год) автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС, в противном случае будут приниматься меры согласно законодательству Евразийского экономического союза – транспортные средства будут задержаны, пояснили в ведомстве.

Комитет госдоходов организовал рейды совместно с полицией. На сегодняшний день на склады временного хранения уже помещены 125 автотранспортных средств. Работа в данном направлении продолжается.

КГД просит граждан Казахстана при покупке автомобилей соблюдать законодательство страны. По всем вопросам можно обратиться в контакт-центр КГД по номеру 1414.