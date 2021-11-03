Покупка квартиры онлайн

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Кадиша Ныгмет

Предполагается, что пилотный проект, разработанный Министерством юстиции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», даст людям возможность не выходя из дома приобрести квартиру онлайн.

По словам представителей МЮ, данный процесс включает в себя выбор жилья на сайте застройщика, автоматическую проверку на получение ипотеки посредством интеграции платформы застройщика и информационных систем банков второго уровня. После одобрения ипотеки автоматически производится и оформление договоров залога и купли-продажи, которые подписываются сторонами сделки и направляются в онлайн-формате на регистрацию в государственную базу данных «Регистр недвижимости».

Уведомления о произведенной регистрации отправляются в личный кабинет заявителя на сайте застройщика.

Что касается опасений по использованию схемы мошенниками, то, как заверяют в Минюсте, они совершенно беспочвенны. Во-первых, потому что применяется двухфакторная аутентификация заявителя (ЭЦП и СМС посредством номера телефона, зарегистрированного в единой базе номеров мобильных телефонов пользователей). Во-вторых, электронные документы подписываются ЭЦП. И наконец, в-третьих, используется технология Blockchain: децентрализованная форма управления смарт-контрактами, которая обеспечивает защищенность, неизменность и прозрачность данных.

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