​Покупки и продажи онлайн: куда движется электронная торговля в Казахстане

Количество интернет-покупателей в Казахстане за 10 месяцев этого года составило 2 миллиона 320 тысяч человек. Это на 18% больше, чем в прошлом году. Казалось бы, цифра не говорит о серьезном всплеске, но, на самом деле это очень уверенный рост. А если посмотреть на объем доставленных посылок по РК, то он на 60% больше, чем в прошлом году - 35 млн. 100 тыс. шт. То есть мы четко наблюдаем, что те, кто уже попробовал онлайн-покупки единожды, становятся активными поклонниками онлайн-шопинга. Если говорить про объем внутреннего рынка в денежном выражении – он вырос до 226 млрд тенге. Конечно же, такая активность в интернете связана, в первую очередь, с повышением цифровой грамотности населения.

Казпочта уже открыла два E-commerce-центра: один в Астане, второй – в Алматы. Их главная задача – научить начинающих и действующих предпринимателей запускать интернет-магазины, развивать существующий бизнес с помощью онлайн-продаж, подключать функции онлайн-оплат, оптимизировать логистику, маркетинг и многое другое. Думаю, очень скоро такой центр появится еще и в Караганде.

Еще одна важная задача – научить зарубежного потребителя активно покупать казахстанские товары. В этом Казпочта тоже намерена помочь нашим предпринимателям. В 2018 году предприниматели Казахстана продали на экспорт всего около 40 тыс. товаров. Концепция мировых площадок не ограничивает продажи из разных стран. Единственным барьером, для нашего бизнеса, остается вопрос экспорта своей продукции. Сейчас Казпочта совместно с государственными органами прорабатывает вопрос внедрения сервиса упрощенного экспорта для юридических лиц. Такой сервис позволит отправлять товары за границу, используя почтовые документы в качестве декларации на товары. То есть, уже в следующем году для предпринимателей откроются новые возможности по продаже товаров на глобальных интернет-площадках, таких как Amazon.com, eBay.com, ETSY.com и других. Также мы планируем открыть бондовые склады в Казахстане. Такой склад привязан к определенной таможне, на нем хранятся импортные товары, но пошлина на них уплачивается лишь в случае отправки товаров внутрь страны. Так как через Казахстан проходит самый удобный путь из Китая в Европу, многие логистические компании Китая заинтересованы в складировании в Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос» и транзите через нас в Европу и другие страны. Так что, у нас, как всегда, амбициозные планы, и нам есть над чем работать. Уверен, 2019 год с точки зрения развития электронной коммерции станет достаточно насыщенным.