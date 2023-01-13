Покушение на неприкосновенность, честь и достоинство первого президента будут преследоваться законом – глава Минюста

По словам главы Минюста, сохранение гарантий касается только лично экс-президента и не касается членов его семьи.

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Министр юстиции Азамат Ескараев в интервью журналистам в Парламенте пояснил, что с утратой закона о первом президенте личная неприкосновенность, честь и достоинство, статус первого президента остаются неприкосновенными, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Для экс-президента сохраняются все гарантии неприкосновенности - личная неприкосновенность, честь и достоинство, статус первого президента неприкосновенны. И это будет преследоваться законом», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, в чем в таком случае смысл отмены закона, глава Минюста отметил, что сохранение гарантий касается лично экс-президента.

«Ничего не исключается. Сохраняются все гарантии для экс-президента. Членов семьи это не касается, только его. Закон, который ставится на утрату, ранее предусматривал соответствующие гарантии на имущество, счета членов семьи. Эти гарантии в случае принятия закона (…) Соответствующие выводы можете делать сами», - ответил Ескараев.