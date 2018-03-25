В мире
Пол Маккартни присоединился к маршу против свободного оборота оружия в США
К прошедшему накануне в Нью-Йорке "Маршу за нашу жизнь", в котором приняли участие сторонники ужесточения контроля над оборотом оружия, присоединился легендарный британский музыкант Пол Маккартни, сообщает портал "Вести.ru".

Как сообщает портал, ссылаясь на ТАСС, бывший участник группы The Beatles был одет в черную футболку с надписью "Мы можем закончить вооруженное насилие". По словам музыканта, он принял участие в марше, чтобы поддержать людей.

"Один из моих лучших друзей был убит в результате вооруженного насилия тут неподалеку, поэтому это для меня важно", – пояснил Пол Маккартни.

Как известно, другой участник "ливерпульской четверки" Джон Леннон был застрелен фанатиком, когда вышел из своего дома в Нью-Йорке в декабре 1980 года.

В минувшую субботу сотни тысяч американцев вышли на улицы городов с требованием ужесточить в США контроль над оборотом оружия. Манифестации прошли в 800 городах во всех 50 штатах страны, а самый крупный "Марш за нашу жизнь", в котором приняли участие до полумиллиона человек, состоялся в Вашингтоне.

Поводом для массовых протестов стала произошедшая 14 января текущего года трагедия в школе города Паркленд, когда один из бывших учащихся этого учебного заведения Николас Круз расстрелял 17 человек. Именно школьники из Паркленда стали инициаторами проведения масштабного марша в Вашингтоне.

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