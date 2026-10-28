«Полагаться только на государственные ресурсы недопустимо» – Токаев об обновлении инфраструктуры

По словам Президента, государственные средства должны стать гарантией привлечения частных инвестиций.

Вся страна займется тотальным обновлением и перестройкой всей гражданской инфраструктуры, заявил Глава государства.

«Но при решении такой стратегически важной задачи полагаться только на государственные ресурсы недопустимо. Иначе произойдет снижение предпринимательской активности и будут посеяны (теперь уже в экономике) семена патернализма или, попросту говоря, иждивенчества со всеми известными последствиями. Правительству предстоит мобилизовать все источники долгосрочного фондирования», - сказал он, выступая с Посланием народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».