«Полагаться только на государственные ресурсы недопустимо» – Токаев об обновлении инфраструктуры

Об этом Глава государства заявил во время выступления с ежегодным Посланием народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
По словам Президента, государственные средства должны стать гарантией привлечения частных инвестиций.
Вся страна займется тотальным обновлением и перестройкой всей гражданской инфраструктуры, заявил Глава государства.
«Но при решении такой стратегически важной задачи полагаться только на государственные ресурсы недопустимо. Иначе произойдет снижение предпринимательской активности и будут посеяны (теперь уже в экономике) семена патернализма или, попросту говоря, иждивенчества со всеми известными последствиями. Правительству предстоит мобилизовать все источники долгосрочного фондирования», - сказал он, выступая с Посланием народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».
Он поручил продумать с финансовым сообществом, как это сделать без нарушения закона, на пользу нашему государству.
«Логика принимаемых решений проста: государственные средства должны стать гарантией привлечения частных инвестиций», - заключил он.