Полчища комаров атакуют Атырау

Наука против комаров

В Атырау в борьбе с комарами пора переходить от химической обработки к биологической. А пока полчища комаров атакуют город.

В период коронавирусной истерии любой похожий на космонавта дезинсектор, распыляющий отраву от насекомых, воспринимался населением в штыки. Всезнающие соцсети писали про таких, что они якобы распространяют ковид. Может быть, поэтому комаров стало больше? Они буквально атакуют областной центр.

На самом деле причина расплодившихся кровососущих в том, что в этом году работа по обработке городской территории и пригородных сельских округов началась позже обычного. Об этом сообщил заведую­щий сектором городского отдела ЖКХ Темирлан Аубакиров. Дело в том, что в открытом электронном конкурсе участвовали две компании. У каждой из них было законное право обжаловать результаты конкурса – одна из них этим правом воспользовалась. В таких случаях законодательством предусмотрены определенные процедуры, на исполнение которых уходит время. А этим временем воспользовались в свою очередь комары и расплодились больше обычного. Они не стали ждать победителя конкурса, который был определен только в мае.

По словам директора компании подрядчика Нурлыбека Ахмедиярова, помимо позднего начала, на работу по обработке оказали влияние еще два фактора: это обилие влаги весной после затяжных дождей, а также паводок на реке с разливами по берегам, которые еще до сих пор остаются открытыми водоемами (поэтому в этом году, помимо комаров, много мошкары). Также не стоит забывать, что сам город расположен в непосредственной близости от моря, где все побережье покрыто густыми камышовыми зарослями. И когда дует морской ветер, комары переносятся в город и пригородные сельские округа.

– К тому же следует учитывать, что комары очень сильные по выживаемости насекомые и они способны адаптироваться к ядам. Я считаю, что пора переходить от химической к биологической обработке, как сейчас поступают в развитых странах. Но это капиталоемкий процесс, требующий больших финансовых затрат. Также в наших условиях нет возможности применять обработку с использованием авиации – это тоже потребует больших затрат, – говорит Нурлыбек Ахмедияров.

В связи с этим в Атырау пригласили специалистов научно-исследовательского института генетики и физиологии из Алматы. В ближайшие дни ожидается приезд ученых. Они изучат ситуацию, а затем предоставят свои рекомендации для борьбы с насекомыми.