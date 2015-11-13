​Поле битвы - сердца людей

К сожалению, сегодня в мире все больше жестокосердия. Чего стоит один пример публичного убийства и расчленения в зоопарке датского Оденса льва. Да еще и в присутствии детей. То, что многие из них плакали, не смутило служителей зоопарка, которые считают, что «не надо очеловечивать зверей». Очеловечивать, может, и не надо, но по-человечески относиться к любому живому существу, убеждена, обязательно надо.

Вспомните, с какой гордостью заявлял Сергей Есенин, ставя себе в большую заслугу, которая зачтется ему даже перед Богом, то, что «зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове». Они, братья наши меньшие, могут любить с такой предан­ностью, на которую и человек порой не способен, могут спасти от беды и даже вылечить от депрессии например. Не случайно в мире поставлено столько памятников собакам за их верность!

А возьмите наши сказки – в них все животные «очеловечены», наделены различными качествами: хитрые лисы, злые волки, есть и заячья семья, в которой «четыре сыночка и лапочка дочка». Или доктор Айболит, который «не ест, не пьет и не спит», лишь лечит больных зверят? Как быть с ним? Можно себе представить, чтобы этот добрый доктор начал отстреливать «избыточных» животных?

Не лишне будет вспомнить работникам того датского зоопарка, что в их древнем городе Оденсе много лет назад родился великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. Он «очеловечивал» животных и в «Дюймовочке», и в «Снежной королеве», и во многих других своих чудесных сказках, которые вот уже не одно столетие учат детей добру и справедливости. Какое счас­тье, что он не дожил до такого «цивилизованного убийства»! Он бы этого, наверное, не пережил, ведь Андерсен был гуманистом высшей пробы. Потому и остался в истории человечества. Он понимал, что сказки – это первые уроки доброты, которые, откладываясь в детском сознании, запоминаются на всю жизнь. Более того, первые жизненные выводы тоже делаются на основе познания из сказок.

А подобные «инсталляции», типа публичного убиения животных в зоопарке­, есть ничто иное, как уроки жестокости. Ребенок видит, как легко можно убить красивого, здорового животного только потому, что оно «лишнее». Кто знает, может, когда этот маленький человек вырастет, он так же начнет контролировать… численность людей. Ведь нас тоже слишком много «развелось» на земном шарике! Вот уж поистине «тут дьявол с богом борется, а поле битвы – сердца людей», писал гениальный Достоевский. Если сердце будет жестоким, то таким будет и мир. А в жестоком мире всегда будут «лишние люди».

Поэтому так важны уроки доброты, которые можно начать прямо сейчас. Тем более что для этого есть повод: ведь сегодня – Всемирный день доброты. Специально для него французский художник Орель создал символ – открытое сердце.

Действительно, творить добро можно только с открытым сердцем. Поверьте, это очень просто. Подарите улыбку прохожему, улыбнитесь незнакомцу, обнимите друга или родителей, скажите теплое слово коллеге. Это займет совсем мало времени, но эффект будет колоссальный, потому что от наших добрых дел – простых, по сути, проявлений нашей отзывчивости, симпатии, щедрости, дружелюбия – лучше становится всем.