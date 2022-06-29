Поле раздора

Глава крестьянского хозяйства 70-летний Бари Амоев был жестоко избит на своем поле, которое, возможно, и стало причиной нападения.

Он чудом выжил. У Бари Сотое­вича черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, сломаны кости лица и восемь (!) ребер, травмирован левый глаз, частично потеряно зрение. Больше месяца он находился в больнице, лечение продолжается до сих пор.

Вечером 26 апреля Бари Сотоевичу позвонил неизвестный и вызвался показать место, где находится его ранее краденное имущество, по телефону диктовал, куда нужно ехать. Фермер отправился в указанном направлении, но когда оказался слишком далеко, заподозрил неладное и повернул назад.

Анализируя позже события того злополучного вечера, прослушивая аудиозапись разговора с «доброжелателем», Амоев понял, что конечной точкой заданного ему маршрута было абсолютно глухое место, вдали от дорог и населенных пунктов.

– Там все и должно было закончиться, – считает Бари Амоев, – но я повернул обратно...

...В сообщении отдела полиции района имени Магжана Жумабае­ва так описываются события этого дня: «В отдел полиции поступило телефонное сообщение от трех жителей села Молодогвардейского о том, что в отношении них совершаются противоправные действия с использованием огнестрельного оружия со стороны гражданина А. При выезде на место происшествия было изъято гладкоствольное ружье. Гражданин А. был доставлен в медицинское учреждение. 27 апреля 2022 года по заявлению А. отделом полиции района имени М. Жумабаева было начато досудебное расследование по ч. 2 п. 1 ст. 293 УК РК «Хулиганство». В этот же день по заявлениям жителей села Молодогвардейского начато досудебное расследование по ст. 115 УК РК «Угроза». По возбужденным уголовным делам проводятся следственные действия».

Что же произошло? Кто и на кого напал?

В жалобе на имя прокурора райо­на адвокаты Бари Амоева указывают, что 26 апреля 2022 года около 20 часов 30 минут подзащитному позвонил неизвестный и сообщил, что знает, где находятся его ранее похищенные запчасти, и предложил проехать по указанному маршруту. Амоев из села Золотая Нива отправился на автомобиле искать запчасти, долго плутал по полям, но так ничего и не нашел. Наконец он повернул назад и увидел автомобиль темного цвета, который ехал навстречу, поравнялся с ним, а затем резко развернулся, обогнал и преградил дорогу. Из авто вышли двое. Не подозревая подвоха, Амоев тоже вышел и двинулся навстречу. С заднего сиденья чужого авто поднялся третий гость с двустволкой в руках. Только теперь Бари Сотое­вич понял, что дела его плохи. Но было поздно. Сильный удар в левый глаз свалил его с ног…

– Меня ударили чем-то железным, – рассказывает предприниматель. – Я упал, меня били ногами, сломали ребра с обеих сторон. Потом вытащили ключи зажигания от моей машины и разобранное ружье. Они пытались его собрать, но не смогли. Из-за этого стали нервничать, так как это нарушило их план. Они хотели убить меня из моего же ружья, выдав это за самооборону…

Спасло Бари Сотоевича то, что на место преступления приехал бригадир его предприятия «Барс» Владимир Шпехт, которому он позвонил за несколько минут до нападения. «Хулиганы» после этого вызвали… полицию и заявили, что это Амоев хотел убить их. Тем временем человек терял кровь. Лишь к утру его доставили в больницу.

Иначе видят события злополучного вечера другие участники. В своем заявлении в прокуратуру Северо-Казахстанской области житель села Молодогвардейского Ф. сообщил: «26 апреля у меня потерялись восемь лошадей из табуна. Мы с сыном владельца табуна отправились на поиски. Я передвигался на скутере. Приблизительно в 20.40 в отношении меня было совершено разбойное нападение с целью незаконного завладения скутером, а также произошла попытка убийства… Амоев Бари Сотоевич на своем автомобиле Toyota Land Cruiser подошел ко мне и нанес удар по лицу, а затем, угрожая оружием, отнял скутер. Я забежал в кусты, Амоев дважды выстрелил мне в спину. Понял я это по специфическому звуку попадания дроби в кусты…»

Далее, согласно версии Ф., на место происшествия приехал владелец скутера (с ним был еще один односельчанин), он по-хорошему попросил Амоева вернуть скутер, а когда тот направил на него ружье, то вырвал его. Во время потасовки ружье сломалось, а под глазом оппонента появился синяк.

В своем заявлении Ф. указал только синяк, но не упомянул про черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, сломанные кости лица и ребра, травму левого глаза. А зачем? Не указал он и возраст потерпевшего...

Самым нелепым в этой версии представляется то, как состоятельный землевладелец, бывший депутат областного маслихата мчится по проселку на шикарном автомобиле, чтобы отнять у человека скутер, а потом еще и стрелять ему в спину…

Знал ли Бари Сотоевич напавших на него людей? Да. Более того, он знал, что все трое испытывают к нему личную неприязнь. 13 сентября 2020 года один из них вмес­те с сыном другого нападавшего подожгли ночью его дом в селе Золотая Нива и подперли входную дверь ломом. Тогда фермер тоже чудом сумел выжить, выб­равшись из огненной ловушки. Поджигатели были осуждены.

В ходатайстве на имя прокурора района имени Магжана Жумабаева адвокаты потерпевшего заявляют, что действия «хулиганов» следует квалифицировать как покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и что, будучи на свободе, они могут скрыться либо оказать давление на свидетелей, прежде всего на бригадира КФХ «Барс» Владимира Шпехта.

Сам же предприниматель считает, что ему не за что оправдываться. Он не стрелял, ружье находилось в разобранном виде.

– Полтора года назад ночью подожгли мой дом, – говорит Б. Амоев. – Преступники были осуж­дены за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. А что в «горящем имуществе»

ночью находился живой человек, не смутило ни следствие, ни суд. Усилия адвокатов, пытавшихся доказать, что это было покушение на убийство, остались тщетными. 15 июня 2021 года суд вынес приговор и назначил наказание трем поджигателям – по три года лишения свободы. В апреле 2022 года все они уже были на свободе. События повторяются. Здоровые мужики, избившие меня до полусмерти, теперь активно снимаются в роликах блогеров, рассказывая о том, как 70-летний Амоев якобы запугал их. Избиение меня квалифицируется как хулиганство. Только и всего! У меня есть оправданные опасения, что вторая попытка убийства, увы, не последняя. Я не думал, что эта история может дойти до такого абсурда и безумия. Меня избили и на меня же возбудили уголовное дело якобы за угрозы, хотя в тот день я с этими людьми нигде не пересекался, если не считать то место, где они жестоко и цинично избили меня...