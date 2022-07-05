Поле жизни Жаната

Любовь к земле привил отец

Жанату Кайратулы чуть больше двадцати пяти, но он уже самый настоящий хозяин своей судьбы. А она связана с малой родиной – селом Алдабергеново Ескельдинского района.

Знаете, что в нем меня удивило? Широкая добрая улыбка. Такая же широкая, как и душа, как его поле, где он начал работать вместе с отцом Кайратом Ахметкалиулы Мухамеджановым, родившемся и выросшем на этой земле, работавшем в колхозе ветеринарным врачом, а позже, в 2004 году, основавшем крестьянское хозяйство «Мухамеджанов». Именно благодаря его организаторским способностям, грамотному подходу и знаниям оно стало одним из самых успешных в районе.

Как и многие односельчане, сначала семья решила взяться за выращивание бобовых культур. Сою тогда только-только начали сеять, и среди первопроходцев по этой культуре в районе стал Кайрат Ахметкалиулы. Конечно, всегда рядом были сыновья Канат и Жанат.

– В моей памяти запечатлелось, как отец берет меня в поле, как бегаю, вдыхаю свежий аромат каких-то удивительных трав, катаюсь на тракторах. Для меня это было праздником. Сейчас понимаю, что таким образом мне прививали интерес к крестьянскому труду, уважение к земледелию.

Именно таким незамысловатым способом, своим примером отец открыл мне дорогу в большую жизнь. Но, как настоящий отец, дал право выбора. Я поступил в вуз, отучился, получил диплом экономиста и даже один день – целый день! – проработал на государственной службе, в финотделе районного акимата. Скажу честно, было тесно в кабинете, казалось, даже галстук мешал дышать. Сразу понял: это не мое. Ушел. И нисколько об этом не жалею. Вот земля и заботы о ней – это мое.

Понимаете, сколько себя помню, всегда был в поле, все школьные и студенческие каникулы проводил на свежем воздухе, на природе, – рассказывает Жанат Канатов.

Семейное дело в надежных руках

Начинали в хозяйстве с нескольких старых тракторов, одного комбайна и 60 гектаров земли. Сегодня благодаря не­устанному труду его основателя КХ стабильно работает и развивается. Кайрат Мухамеджанов постепенно отходит от руководства, доверяя семейное дело сыну Жанату.

– Это огромная ответственность, и я стараюсь отца не подводить. За годы и годы совместного труда мы смогли расширить парк сельскохозяйственных машин, купили новые тракторы, комбайны, сеялки и прочие агрегаты для работы на земле. Гордость наша – зерновые комбайны «Вектор», свекло­уборочный комбайн «Кляйн». Мы их смогли приобрес­ти при поддержке государства, – рассказывает Жанат.

На каждом из них установлены современные системы управления, GPS, кондиционеры. Одним из таких комбайнов управляет сам Жанат. Говорит, когда сидит за штурвалом, чувствует себя хозяином своей земли. Это удивительное чувство! Его невозможно ни с чем сравнить.

С ранней весны и до поздней осени в поле стоит гул тракторов. Посевная сменяет уборочную, одна страда – другую. В крестьянском хозяйстве всегда сеяли кукурузу, овес, пшеницу, затем и сою. Когда была получена первая прибыль, стало ясно: имеющейся земли недостаточно, начали арендовать участки у других хозяйств. И сейчас это остается одной из главных проб­лем аграриев – отсутствие свободных участков.

Не сразу в крестьянском хозяйстве решили переходить на посев сахарной свеклы. Долго думали, решали, наблюдали, подсчитывали. Дело новое требовало настоящего хозяйского подхода. Большую помощь Жанату оказал местный фермер Айдын Дюсембинов. Он видел, с какой любовью и желанием работает парень, поэтому старался помочь и до сих пор помогает советами. Именно опыт хозяйства «Дюсембинов» стал решающим для механизатора.

Попробовали засеять сахарной свеклой первые гектары. Получили неплохой урожай. Успех вдохновил. Тогда расширили посевы, а заодно в лизинг приобрели специальный многофункциональный свеклоуборочный комбайн – знаменитый германский «Кляйн». Приобрели и другую нужную технику для ухода за посевами.

И вот уже шестой год подряд в хозяйстве сеют сахарную свеклу. Начинали с 20 гектаров, довели площади до 60 га, а потом уже и до ста. В первый год собрали высокий урожай сладкого корня. Все сомнения были развеяны. Работал Коксуский завод, принимающий сырье без особых проблем, своевременно получили все необходимые субсидии, закупили гербициды, удешевленное топливо. Убедились, что государство действительно оказывает помощь и поддержку свек­ловодам.

Именно эти факторы стали определяющими в дальнейшем расширении площадей сладкого корня в хозяйстве «Мухамеджанов». Единственное, чего опасались, – очередей при сдаче сырья. Но и это оказалось решаемым после запуска Аксуского сахарного завода. А в нынешнем году закупочная стоимость сахарной свеклы была увеличена до 30 тыс. тенге за тонну.

Культура прибыльная и рискованная

– Сахарная свекла – очень трудоемкая культура. Начиная с обработки почвы до сбора урожая требует постоянного внимания. Но зато при самом среднем раскладе выходит по 700–800 цент­неров с гектара, – говорит Жанат.

Успех вдохновил, и семья решила и дальше работать с сахарной свеклой. Но на четвертый и пятый годы свекловоды не смогли вырастить необходимый урожай даже с восьмидесяти гектаров. Из-за отсутствия дож­дей посеянная свекла просто не взошла. Скрепя сердце перепахали поле и высадили другую культуру.

– Вот, видите, насколько рискует каждый земледелец! Мы потратили огромные ресурсы на подготовку почвы, провели все необходимые агротехничес­кие мероприятия, вложились в технику, приобрели гербициды, семена, а погода в один миг перечеркнула все наши усилия... Поэтому каждый раз радуемся, когда на смену тяжелому году приходит другой, более благоприятный, – продолжает Жанат.

Нынешний – именно такой. Влаги достаточно, погода пока благоволит. И урожай ожидается неплохой. Осенью в крестьянском хозяйстве заранее подготовили под сладкий корень 80 гектаров, которые полностью засеяли.

Общая же площадь посевов у Жаната Кайратова составила 250 га. Это, как мы сказали выше, и бобовые и кормовые культуры.

…Наступает в жизни поля и такой момент, когда смолкают все трактора. Воцаряется тишина. Это обычно происходит в первые дни июня. В рост идут первые всходы. Знойный летний день сменяет теплая ночь. А это тоже благоприятствует росту корня. Важно не упустить это время и начать первый полив.

Давно и прочно налаженная система полива находится в руках опытных поливальщиков хозяйства. Это Бакытбек Алдаберген и Сакен Шукурбаев. Мы как раз приехали на поле, когда вовсю шел полив. Сахарная свекла в отличие от других корнеплодов «пьет» очень много воды. Для сбора богатого урожая ее нужно полить пять-шесть раз.

Пока воды достаточно. Объем позволяет 60 га полить за десять дней. Местные фермеры договариваются между собой и поливают в порядке очередности, иногда уступая друг другу, так как понимают: если вовремя не полить, то может пропасть весь урожай.

К сожалению, не вся ирригационная сеть лотковая, поэтому возникают потери воды, и до нижних полей ее может дойти недостаточный объем. Вообще ирригационная сеть – это общий проблемный вопрос для всех земледельцев области. Но Жанату в каком-то смысле все же повезло больше, чем другим. Его поле с сахарным корнем находится в верхней части села, откуда и начинает идти живительная влага.

Залог высокого урожая

Глава крестьянского хозяйства «Мухамеджанов» считает, что соблюдение всех агротехнологий, а еще качественные семена – составные части успеха. Несколько лет подряд в хозяйстве отдают предпочтение семенам из Германии. При этом имеется опыт применения и французских семян. Научились здесь и правильно обрабатывать сорняки.

– Мы уже знаем, как бороться с тем или иным сорняком. Не просто используем пестициды, а применяем их адресно, – продолжает свой рассказ Жанат. – Это очень эффективный и экономный способ борьбы.

Конечно, есть поля, где не обойтись без свекловичниц. В хозяйстве работают целые бригады из местных жителей, которые при первой же необходимости выходят на прополку. Но с каждым годом потребность в ручном труде снижается. В свекловичное дело приходят новые агротехника и технологии, механизирующие практически весь процесс и во многом облегчающие работу.

В сезон он обеспечивает работой до 50 человек. Постоянно заняты около 30 парней. Это комбайнеры, трактористы. С ранней весны до поздней осени они на полях, зимой ремонтируют технику. Каждый из них востребованный и нужный специалист. Текучки кадров в хозяйстве прак­тически не бывает, потому как заработок постоянный, получают они и всю необходимую социальную помощь. Кому-то помогают сеном, кому-то – мясом.

Жанат не скрывает: все, что он имеет сегодня, – результат большого коллективного труда. Без помощи земляков, без поддерж­ки друг друга успеха просто не добиться.

Еще одно важное направление в хозяйстве – выращивание овец. Свои корма и имеющаяся база позволяют содержать отару в несколько сот голов.

В планах – ее увеличение. Жанат отмечает: несмотря на то, что всеми делами в хозяйстве управляет он, все же главным советчиком продолжает оставаться отец. В трудные минуты он всегда поддерживает сына, а когда необходимо – может достаточно жестко и покритиковать.

Соль земли казахской

Жанат, в отличие от многих его ровесников, не разменивается на посиделки в баре, не тратит время на праздные встречи и пустые разговоры. Он каждый день работает на земле. Для него это высшая награда и большая радость. Уставший приходит домой, где его первым делом встречает Марзия-апа.

«Айналайын, балам», – говорит она, обнимает, целует внука, и в этот момент взрослый мужчина снова чувствует себя мальчишкой, обнимает свою апа, и всю усталость как будто рукой снимает.

Марзия-апа занимает особое место в сердце внука и главное место в семье. Она более 30 лет проработала в колхозе свекловичницей, как никто другой знает цену сладкого корня. Ее радуют успехи детей и внуков, она знает, что, самое главное, приучила их к труду, научила любить землю. А земля отвечает им сторицей.

Уже уезжая с поля, спросила Жаната: «А ты хотел бы, чтобы дело твоей жизни продолжили твои дети?» Он не задумываясь ответил: «У меня скоро должен родиться ребенок. Мой первенец. Не знаю, сколько у меня будет детей, но обязательно кто-то из них, верю, продолжит нашу семейную династию – свекловодов. Постараюсь, как и мой отец, передать им свою привязанность к нашему полю и родной земле».

Это были не высокопарные слова, а идущие от самого сердца, и от них стало тепло на душе.

В этот день мы с Жанатом Канатовым побывали на нескольких полях. Его пыльный джип уверенно колесил по проселочным дорогам. По пути он рассказывал о себе. О своем будущем. Я со стороны невольно им залюбовалась. Уверенный в себе, знающий цену каждому своему слову. Несмотря на молодость, отлично сознающий свою ответственность перед семьей, земляками.

Он не просто наследник своего отца, а исполнитель большой миссии династии Мухамеджановых-Кайратовых, где самое важное – работать на родной земле. Если надо, Жанат и кетмень возьмет в руки, и за комбайн сядет, и расчеты произведет. Именно на таких людях земля держится. Они – ее соль.