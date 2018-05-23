​Полет фантазии и солнечные краски

Каждая из картин и произведений декоративно-прикладного искусства – результат не только полета фантазии юных мастеров, но и кропотливый труд их педагогов по огранке дарований.

– Республиканская программа по поддержке детского творчества «Туған өлкем» стала откликом на программную статью Нурсултана­ Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», превратившись в яркое событие культурной жизни столицы, – сказал на вернисаже заместитель директора Библиотеки Елбасы Амерхан Рахимжанов. – Отрадно отметить, что это уже третья выставка, наг­лядно показывающая, что планка творческих достижений детей становится все выше и выше.

Программа «Туған өлкем» пос­вящена 20-летию Астаны. Одна из целей начинания – представить гостям и жителям столицы многообразие детских дарований из разных регионов страны. А талантов столько, что приходится удивляться и удивляться!

О том, как юные мастера кисти готовились к ответственному творческому экзамену в столице, рассказала директор Детской художественной школы Шымкента Тояш Оразова:

– Для выставки мы отбирали работы несколько месяцев и посвятили ее двум событиям – 20-летию столицы и 10-летию вступления нашей школы в клуб ЮНЕСКО.

– Этот проект стал прекрасной площадкой для реализации творческих возможностей, обмена опытом, демонстрации достижений учащихся и сотрудников всех художественных школ респуб­лики, – отметила директор ДХШ – клуб ЮНЕСКО Астаны Гульзия Исенова. Кстати, в Казахстане 30 художественных школ, и у каждой своя изюминка.

Вице-президент Казахстанской национальной федерации клубов ЮНЕСКО Серкан Аязбаев сообщил, что по решению правления Детская художественная школа Шымкента станет регио­нальным представителем по Южно-Казахстанской области, а директор Тояш Оразова будет официальным представителем федерации.

Школа, имеющая почти полувековую историю, воспитала не один десяток талантливых художников, лауреатов респуб­ликанских и международных конкурсов. О качестве обучения говорит, например, такой факт: в прошлом году в Японии на ежегодной Международной выставке клубов ЮНЕСКО воспитанница школы получила Гран-при.

Юные шымкентцы уже выставлялись в столице 3 года назад, на этот раз они решили показать свои самые сильные стороны: сердцевина нынешней выставки – декоративно-прикладное искусство. Изумительный триптих, изготовленный в технике чий, посвящен семье и детям. Не менее интересна композиция гобеленов, тема которых – история Казахстана. Уникальными называют войлочные тумары – обереги для дома.

– Только наши мастера-прик­ладники создают тумары, отражающие многовековые традиции, – отмечает заместитель директора школы Гульнар Кулие­ва. – Сырмак, коржын, аяк-кап, выполненные из войлока, высоко оценивают как специалисты, так и посетители. А картины наших ребят – яркие, радостные, праздничные, солнечные. И неспроста. Ведь в них – дыхание родного края.

Запомнилась выставка не только работами учащихся, но и мас­тер-классами их педагогов Галии Карабаевой, Гульвиры Бекболатовой и Асель Жиенбаевой.