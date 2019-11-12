​Полет нормальный

FlyArystan подвела итоги за первые полгода своей дея­тельности и сообщила, что перевезла более 455 тыс. пассажиров. При этом загрузка бортов за 6 месяцев превысила 94%, а своевременность полетов составила 93%.

С 1 мая 2019 года отечественный лоукостер продал более 600 тыс. билетов, включая билеты на первый международный маршрут Нур-Султан – Москва – Нур-Султан, который стартует 13 декабря. Всего в первом полугодии 2019-го авиакомпания совершила свыше 2 500 перелетов.

– Минимальные тарифы FlyArystan начинаются от 3 999 тенге, – сообщила директор по продажам и маркетингу Жанар Жайлауова. – В среднем каждым рейсом мы перевозим 170 пассажиров. Из них 56% (95 пассажиров) покупают места по самым низким четырем классам бронирования и только 9% (15 пассажиров) приобретают билеты по самым высоким классам. Остальные выкупают места по средним уровням. Благодаря эффекту FlyArystan в стране появилось больше людей, которые смогли наконец пересесть с других видов транспорта на самолет. Это стало возможным благодаря доступным ценам – ниже 10 тыс. тенге, которые составили 47% от всех проданных мест.

Сегодня маршрутная сеть лоукостера состоит из 10 внут­ренних направлений. К концу года к ним присоединятся еще 3 новых маршрута. Так, на четвертом воздушном судне перевозчик начнет полеты из столицы Нур-Султана в город Жуковский Мос­ковской области. А к концу следующего, 2020 года флот FlyArystan расширится до 10 реактивных авиалайнеров Airbus A320, что даст возможность начать работать на новых авиационных базах в аэропортах Караганды и Актобе. Всего маршрутная сеть бюджетной авиалинии увеличится до 40 направлений.

Глава FlyArystan Тим Джордан уверен, что в 2020 году Казахстан станет одним из быстрорастущих авиационных рынков по внутренним перевозкам в мире. И это стало возможным главным образом после появления FlyArystan.

– Согласно анализу рынка, в октябре текущего года прирост пассажиропотока в Казахстане составил 33%, что позволило отечественному рынку внутренней авиации стать одним из самых быстрорастущих в мире, – говорит Тим Джордан. – Для сравнения, в 2018 году лидером рос­та внутренних авиаперевозок была Индия, которая за год увеличила количество авиа­пассажиров на 19%.

Наша справка:

Бюджетная авиакомпания FlyArystan – подразделение авиакомпании «Эйр Астана», базирующейся в Алматы и удостоенной рейтинга 4-звездочной авиакомпании за качество обслуживания, а также награды «Лучшая авиакомпания Центральной Азии и Индии», по оценке Skytrax World Airline Awards.

Флот FlyArystan состоит из трех самолетов Airbus А320-232 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст которых 6 лет. К 2022 году планируется увеличение авиапарка до 15 воздушных судов, которые будут базироваться в разных городах Казахстана.