Полетаев: Участники многостороннего саммита вызвали дух Шелкового пути

Фото: пресс-служба Президента РК

16 сентября в Сеуле состоялся первый саммит «Центральная Азия – Республика Корея», на котором президенты шести государств подняли партнерство, начавшееся с установления дипломатических отношений в 1992 году, на самый высокий уровень. Мероприятие, прошедшее под лозунгом «Идём вместе к будущему: партнерство во имя доверия и процветания», имело целью наметить общий путь развития в сфере торговли, цепочек поставок, критически важных полезных ископаемых, энергетики, инвестиций, новых технологий и безопасности.

Также лидеры приняли совместную Сеульскую декларацию, в которой заложены основы для более систематического экономического сотрудничества на следующие 30 лет. Документ расширяет взаимодействие в таких областях, как ИИ, цифровая трансформация, наука и технологии, изменение климата и водные ресурсы. Казахстан выразил готовность принять второй саммит в Астане в 2028 году, а другие страны-участницы согласились с этим предложением.

В своем вступительном слове президент Кореи Ли Чжэ Мён призвал страны использовать свои исторические связи в качестве основы для совместной работы в будущем. «Дух Шелкового пути, объединяющий людей, технологии и культуру Востока и Запада, нам необходим как никогда остро», - заявил он, сказав, что этнические корейцы в Центральной Азии на протяжении десятилетий служили мостом между Кореей и регионом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также отметил особую роль общины корё-сарам, ставшей неотъемлемой частью государств региона. Он подчеркнул, что Казахстан сохраняет самобытность и культуру корейского народа, обретшего здесь новую Родину. Что же касается Республики Корея, то она, по мнению главы государства, «явила один из самых вдохновляющих примеров национального подъема в современном мире».

Помимо этого, Токаев уделил много внимания практическому экономическому сотрудничеству, указав, что в 2025 году объем взаимной торговли между Центральной Азией и Кореей, около половины которого приходится на Казахстан, впервые превысил $10 млрд.

Значительный потенциал, требующий дальнейшего углубления взаимодействия, глава государства видит в промышленной сфере, развитии транспорта и логистики, ИИ и сферы критических материалов («все 10 минералов, отнесенных Кореей к категории стратегических, представлены в минерально-сырьевой базе нашей страны»). Отдельно президент остановился на вопросах водной безопасности и сохранения экологического баланса в регионе.

По мнению издания The Korea Times, саммит прошёл в период усиления глобального интереса к Центральной Азии. Регион с общим населением около 80 млн человек, его энергетические запасы, минеральные богатства и расположение на пересечении основных континентальных торговых путей в последние годы привлекли волну дипломатии на уровне саммитов со стороны крупнейших экономик мира. В результате сформировалась новая норма, известная как модель «Центральная Азия плюс» или C5+1, в рамках которой пять государств взаимодействуют с внешними партнерами, и сейчас параллельно функционирует несколько подобных форматов.

В целом, страны Центральной Азии стремятся извлекать больше выгоды из своих ресурсов, расширяя производство, переработку и передовые технологии, вместо того чтобы полагаться только на добычу. Казахстан, например, утвердил комплексный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов на 2024–2028 гг. Кроме того, они желают привлечь инвестиции, работают над расширением и модернизацией транспортных и энергетических сетей.

В свою очередь, важность региона для Кореи заключается не только в доступе к сырью. Её производственные мощности и технологический опыт в сочетании с ресурсами Центральной Азии, растущими рынками и молодой рабочей силой создают условия для совместной промышленной модернизации. Для стран региона саммит дал возможность добавить ещё одну крупную экономику в свой список стратегических партнеров.