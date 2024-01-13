Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок

Самолет Boeing 737 MAX 9 "не вернется в небо до тех пор, пока мы полностью не убедимся, что это безопасно", заявило Федеральное управление гражданской авиации США, передает Kazpravda.kz

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) потребовало от Boeing предоставить дополнительную информацию, прежде чем одобрить предлагаемый компанией процесс проверки и технического обслуживания для возвращения самолетов 737 MAX 9 в эксплуатацию, сообщает Дойче Велле.

В заявлении FAA, опубликованном в пятницу, 12 января, говорится, что эта модель, эксплуатация которой была приостановлена после инцидента с самолетом Alaska Airlines, "не вернется в небо до тех пор, пока мы полностью не убедимся, что это безопасно".

FAA планирует собрать данные о проверке 40 самолетов с использованием процедур Boeing, прежде чем решить, подойдет ли этот процесс для остальных самолетов, снятых с эксплуатации. "В интересах поддержания высочайших стандартов безопасности агентство не будет утверждать процесс проверки и технического обслуживания до тех пор, пока не изучит данные, полученные в ходе первого раунда из 40 проверок, - указано в сообщении. - После полного анализа данных FAA вынесет решение о том, соответствуют ли инструкции высочайшим стандартам безопасности".

В общей сложности на земле в США остается 171 самолет Boeing 737 MAX 9, пока авиакомпании Alaska Airlines и United Airlines, использующие эту модель, ожидают обновленных указаний по проведению экстренных проверок от FAA. "Мы работаем над тем, чтобы ничего подобного не повторилось, - заявил администратор FAA Майкл Уитакер. - Наша единственная забота - безопасность американских путешественников".

Boeing приветствовала дополнительные проверки, пообещав полностью сотрудничать с FAA. "Мы поддерживаем все действия, направленные на повышение качества и безопасности", - говорится в заявлении компании.

Инцидент, послуживший причиной очередных проверок Boeing 737 MAX 9, произошел в небе над американским штатом Орегон вечером 5 января по местному времени. Из корпуса самолета, следовавшего из Портленда в Калифорнию, спустя 20 минут после начала полета вырвало один из элементов фюзеляжа с иллюминатором.

Как сообщала газета New York Times, речь идет о так называемой "дверной заглушке" - части обшивки самолета, которая устанавливается там, где производитель предполагал наличие запасного выхода, от которого отказались в конечной конфигурации судна.

Самолет вернулся в аэропорт Портленда и произвел аварийную посадку. Из-за разгерметизации салона легкие повреждения получил подросток, находившийся на одном из сидений рядом с вылетевшей частью обшивки, о других пострадавших не сообщается.