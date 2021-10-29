Полеты по плану

Об этом сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК в ответ на заявления столичного аэропорта и авиакомпании «СКАТ» касательно нехватки авиатоплива.

В связи с ремонтными работами на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ) внут­ренний рынок авиационного топлива испытывает определенные трудности в обеспечении авиакеросином аэропортов и авиакомпаний.

Как сообщает отраслевое ведомство, обеспечена бесперебойная заправка регулярных пассажирских и грузовых рейсов. МИИР совместно с Министерством энергетики выработан график поставки авиатоплива авиакомпаниям и аэропортам от заводов, частных компаний, ТОО «КазМунайГаз-Аэро» до возобновления работы ПНХЗ 9 ноября текущего года.

На сегодня остатки авиатоп­лива в аэропортах составляют 27,9 тыс. тонн, отгружено с заводов и находится в пути 9,2 тыс. тонн, законтрактовано объемов на 15,6 тыс. тонн. Общий объем составляет 53 тыс. тонн.

До конца октября на НПЗ будет выпущено 2 тыс. тонн авиатоплива, из которых выделят дополнительный объем для аэропорта Нур-Султана. Также планируется дополнительная поставка авиакеросина с Шымкентского НПЗ авиакомпании «СКАТ».

В столичном аэропорту остаток авиакеросина составляет 3,1 тыс. тонн. В ближайшие дни ожидается поставка 3,9 тыс. тонн авиатоплива (3 тыс. тонн – ТОО «КазМунайГаз-Аэро», 0,7 тыс. тонн – «Петросан», 0,2 тыс. тонн – East fuel).

В аэропорту Алматы остаток составляет 5,4 тыс. тонн, в пути 4 тыс. тонн, законтрактовано 5,8 тыс.тонн. У авиакомпании «Эйр Астана» в остатках 7,4 тыс., у «СКАТ» – 1,7 тыс. тонн горючего, законтрактовано 1,5 тыс. тонн.

Приостановки регулярных авиарейсов не ожидаются.