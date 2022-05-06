Полеты во сне и наяву

Выпускники Военного института сил воздушной обороны им. Талгата Бегельдинова получат диплом в год празднования 30-летия Вооруженных сил Казахстана и alma mater военных летчиков.

Рядом с инструктором

В предпраздничные дни курсанты четвертого курса отрабатывают на учебном аэродроме навыки самостоятельных полетов на МИ-8МТ. Корреспонденту «КП» разрешили стать пассажиром вертолета и убедиться в том, как уверенно управляют винтовой машиной без пяти минут военные летчики на высоте в двести-триста метров.

Полет начинается буднично, никаких лишних слов, каждый занимает свое место в кабине: курсант слева, инструктор справа. Вертолет постепенно набирает обороты, гул нарастает. Через пару минут поднимаемся в небо, благо, погода ясная. Уже в небе журналисту разрешают заглянуть в кабину, передают наушники. В эфире следуют сообщения о метеообстановке, профессиональный сленг по полету.

После приземления происходит знакомство. Нурлан Сарсенбаев родом из Сарыагаша. Учится на четвертом курсе. Признается, что с детства у него были две заветные мечты: летать именно на вертолете и стать военным. Обе почти сбылись.

– Поступить в институт было сложно. Последние три школьных года готовился напряженно, целенаправленно занимался главными предметами. И спортом. Учеба здесь тоже давалась нелегко. К примеру, у меня были сложности с русским языком. Рядом со мной ребята из Уральска, Шымкента, а также из Таджикистана. Мы помогаем друг другу. Это одно из главных условий успешной учебы. Постоянно идет обмен новыми знаниями, практическим опытом. Особенно после полетов. У каждого из нас свои впечатления, выводы. Нет одинакового восприятия. Разбираем ошибки, исправляем. Раз есть группа, то она должны быть сплоченной, так у нас и получилось, – делится под гул вертолета Нурлан.

Он хорошо помнит свой первый полет с майором Бибарысом Ибраевым, который случился на первом курсе и был ознакомительным.

– До полетов курсанты проходят наземную подготовку. Сдают зачеты и только потом поднимаются в небо. На первых порах знакомятся с районом аэродрома. В самом начале вертолет ведет инструктор, позже, как сегодня, меняемся ролями. Сидя рядом, помогаем, подсказываем. Ребята отлично показывают себя, – комментирует практику старший летчик-инструктор авиационной эскадрильи на вертолетах Бибарыс Ибраев.

Шухрат Давлетов приехал из Таджикистана. Он так же с детства мечтал стать военным летчиком. Желание сбывается благодаря договоренностям между странами в рамках ОДКБ.

– Учеба проходит на высшем уровне. По окончании средний налет составит не менее 70 часов. Ощущаешь кайф от того, что сам управляешь вертолетом. Да, есть трудности. Например, актюбинские зимы, ведь у нас намного теплее. В плане учебы проблем нет. Если только то, что вертолет – тяжелый летающий аппарат, нужно уметь управлять им. Желающих стать летчиком на моей родине много, но отбирают единицы. В семье нас шестеро детей, все мальчики. Я младший. Кстати, старший брат тоже военный, – отмечает Шухрат.

В этот же день состоялся еще один полет, но уже на высоту в четыре тысячи метров. В этом случае в роли инструктора выступил заместитель командира авиационной эскадрильи по воспитательной и ­идеологической работе, летчик-инструктор второго класса майор Канат ­Ахметов. Следует заметить, что каждый, с кем удалось переговорить, не из династий военных летчиков. Далекие от неба и военной стези, они первыми в роду решили посвятить свою жизнь необычному делу. Курсантов ВИСВО Ахметов обучает с 2014 года.

– С каждым годом происходят изменения в лучшую сторону. К примеру, увеличились налеты у курсантов. Все больше появляется новой техники. Недели через три отправимся на полевой аэродром, он находится в Хлебодаровке, – рассказывает опытный наставник.

Он также положительно охарактеризовал летный состав. И именно курсантов. На его взгляд, не каждый может стать летчиком. Для этого нужно не только крепкое здоровье, но и мозги, чтобы на «отлично» знать высшую математику, физику и другие сложные предметы.

– Сейчас время информатики, курсанты быстро впитывают в себя новые знания, легко ориентируясь в Интернете. У нас порой на подготовку уходил целый день – они могут выучить нужное за пару часов. Еще они ответственны. С ними интересно работать. Я подготовил более тридцати летчиков, и мне приятно, когда, летая по Казахстану, встречаю бывших учеников. Некоторые стали командирами экипажа. Считаю, самый лучший инструктор тот, чьи ученики обучают третье поколение. Так мы становимся равными. К примеру, рядом со мной здесь работают инструкторами капитан Тойлыбай Сейдулла, капитан Рустем Жайлыбаев, майор Бибарыс Ибраев, а также выпускник нашего института Жанибек Бекбаулиев, – добавляет Ахметов.

Он и его коллеги гордятся ­своей профессией, тем, что трудятся в единственном в Казахстане военном институте – кузнице военных летчиков. Именно им доверено защищать небо Родины.

Весенние хлопоты

Несмотря на большую загруженность, курсанты провели в эти дни субботник в Доме престарелых и инвалидов города Актобе. В рамках акции «30 доб­рых дел», инициированной в масштабе Вооруженных сил, будущие офицеры обустроили прилегающую территорию здания, посадили вокруг саженцы тополей.

– Каждому человеку, особенно преклонного возраста, нужны внимание, забота и тепло. И мы постарались им это подарить. Очень приятно видеть счастливые лица пожилых людей. Уверен, что это станет доброй традицией у курсантов нашего института, и подобные мероприятия будут проходить не только в праздники, – отметил курсант второго курса Бекет Орынбасар.

Еще одним замечательным моментом весеннего дня стало выступление военного оркестра. Для постояльцев интерната прозвучали классические и современные композиции, народные песни, мелодии прошлых лет и воодушевляющие военные марши.

Не забывают будущие летчики и о тех, кто сменит их на студенческой скамье. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи, посвященные 100-летию дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Талгата Бегельдинова и 30-летию образования Вооруженных сил РК, в институте стартовали в январе. На сегодня проведено более 20 экскурсий, в которых приняли участие более 500 школьников Актобе.

– Военнослужащие демонстрируют юным патриотам образцы авиационного вооружения и техники, тренажеры и аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием. Знакомят с историей Вооруженных сил страны, рассказывают о значении Военного института в развитии нашей армии на современном этапе. Также проводятся уроки мужест­ва и тематические беседы на основе биографии легендарного летчика Талгата Якубековича Бегельдинова, – отметил заместитель начальника института по воспитательной и идеологической работе подполковник Бекболат Жумабаев.

Большой потенциал

В рамках реализации поручения Касым-ЖомартаТокаева по повышению кадрового потенциа­ла казахстанской армии в Военном институте Сил воздушной обороны внедряются новые технологии и передовые методики обучения. Особое внимание уделено совершенствованию организации учебно-методической и научной деятельности. Проделана большая работа по интенсивному внедрению и использованию в образовательном процессе тренажеров и различных цифровых ресурсов, разработанных преподавательским составом вуза. Аудитории оснащены персональными компьютерами и мультимедийным оборудованием со специальными обучающими программами. Кроме того, преподаватели перевели сотни специальной технической литературы в электронный формат, что в свою очередь значительно облегчило процесс самостоятельной подготовки курсантов и преподавателей.

– В рамках расширения и доработки возможностей тренажерных комплексов прибыли истребители Су-27, которые позволят выработать практические навыки и закрепить теоретические знания. Также большим достижением является то, что в начале года впервые за 30 лет на полевом аэродроме «Хлебодаровка» более тридцати летчиков авиационной базы города Актау и учебного авиационного центра ВИСВО отработали полеты в сложных ночных метеоусловиях. Для этого была восстановлена и модернизирована инфраструктура, аэродром дооборудован светотехническими средствами и радиолокационной системой посадки воздушных судов, – подчеркнул начальник ВИСВО генерал-майор авиации Даурен Косанов.

Он также отметил, что профессорско-преподавательский состав Военного института – это более 100 действующих офицеров ВС РК, а также офицеров запаса. Среди них два доктора PhD, восемь кандидатов наук и 49 магистров. И эти показатели будут расти благодаря тому, что развитие научного потенциала является одним из приоритетных направлений стратегии нашего государства.