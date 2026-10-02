Полевой сезон: сроки имеют принципиальное значение

Казахстан последовательно переводит сис­тему государственной поддержки аграриев на более раннее финансирование. Если прежде значительная часть кредитных средств поступала земледельцам непосредственно в период проведения ими полевых работ, то сегодня сельскохозяйственные товаропроизводители получают возможность готовиться к сезону за несколько месяцев до его начала.

Такой подход практикуется в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного на первом Форуме работников сельского хозяйства 15 ноября 2024 года, по обеспечению хозяйств необходимыми финансовыми ресурсами до начала основных сезонных работ и повышению качества подготовки к посевной. Далее этот тезис был развит Президентом в Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

Для сельского хозяйства сроки имеют принципиальное значение. Семена, удобрения, средства защиты растений, горючее и запчасти необходимы хозяйству не в день выхода техники в поле, а значительно раньше. В этом отношении поручение Президента по раннему кредитованию позволяет фермерам заранее сформировать необходимые запасы, подготовить сельхозтехнику и распределить финансовую нагрузку до начала наиболее напряженного этапа сельскохозяйственного цикла.

Напомним, первый практический шаг по запуску нового механизма целевого кредитования был сделан Правительством в конце 2024 года. Во исполнение поручения Главы государства Аграрная кредитная корпорация начала прием заявок на раннее финансирование посевной кампании 2025 года 29 ноября. В дальнейшем механизм совершенствовался, а сроки его запуска переносились на более ранний период.

Нынче прием заявок на финансирование весенне-полевых и уборочных работ сезона 2027 года начался буквально вчера. На эти цели с 1 октяб­ря 2026 года планируется направить 200 млрд тенге. Ставка для аграриев составит 5% годовых.

Раннее финансирование развивается на фоне общего увеличения льготного кредитования аграрного сектора в русле задач по дальнейшему развитию сельскохозяйственной отрасли, поставленных в сентябрьском (минувшего года) Послании Президента.

За три истекших года объем финансирования весенне-полевых и уборочных работ вырос почти в 1,8 раза, до 750 млрд тенге. Если в 2024 году на эти цели был направлен 421 млрд тенге, включая 100 млрд – на раннее финансирование посевной 2025 года, то в 2025-м – уже 649,3 млрд тенге. Из них 147,8 млрд – на раннее финансирование сезона 2026 года. Нынче, как сообщила пресс-служба Правительства, при запланированных под предстоящие весенне-полевые и уборочные работы 750 млрд тенге в рамках раннего финансирования сезона-2027 предус­мотрено выделить 200 млрд.

По состоянию на 28 сентября 2026 года для текущих аграрных нужд труженикам полей в виде целевых льготных займов выдано 664,4 млрд тенге, при этом финансированием охвачено более 8 млн га.

Одновременно расширяются инструмен­ты доступа к кредитным ресурсам. Одной из основных проблем для части хозяйств остается недостаточная залоговая база.

Для ее решения Правительством инициирован механизм гарантирования, предусматривающий покрытие до 85% суммы займа на весенне-полевые и уборочные работы. Таким образом, в 2024 году в рамках господдержки была выдана 401 гарантия на сумму кредитования в 94,2 млрд тенге; в 2025-м – 1 633 гарантии на сумму кредитования в 283 млрд. В том числе 300 гарантий на 51,4 млрд тенге – в рамках раннего финансирования. Нынче выдано 1 735 гарантий на общую сумму займов в 274,2 млрд тенге.

Финансовые инструменты предос­тавляются хозяйствам через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации и филиальную сеть АО «Аграрная кредитная корпорация».

Показатели нынешнего года поз­воляют оценить работу системы на практике. Посевная-2026 в регионах прошла в установленные агротехнические сроки. Общая площадь посевов составила 24,2 млн га, что на 597 тыс. га больше показателя предыдущего года.

Для обеспечения хозяйств ресурсами на посевную было выделено 402,3 тыс. тонн льготного дизельного топлива по цене 281 тенге за литр. Семенной фонд сформирован в объеме 2,3 млн тонн.

Что касается уборочной кампании, она сохраняет высокие темпы. По сос­тоянию на сегодняшний день в Казахстане убрано 13,5 млн га зерновых, или 83% от общей площади в 15,6 млн га. За аналогичный период прошлого года было убрано 11 млн га, или 68,6% от площади в 16,1 млн га. При средней урожайности 14,7 цент­нера на круг намолочено 19,9 млн тонн зерна.

По масличным культурам убрано 2,4 млн га. При урожайности 10 ц⁄га намолочено 2,4 млн тонн маслосемян. Годом ранее за соответствующий период было намолочено 840,5 тыс. тонн маслосемян при урожайности на гектар – 9,9 центнера.

Лицензированные хлебоприемные предприятия приняли 4,9 млн тонн зерна нового урожая, что на 20% больше, чем на тот же период год назад. Из поступившей на хранение мягкой пшеницы 74% составляет высококачест­венное зерно, 20% отнесено к четвертому классу и шесть – к пятому. Эти показатели характеризуют не только результаты уборочной, но и объем формируемых товарных запасов для дальнейшего обеспечения внутреннего рынка.

Таким образом, есть все основания заявить, что система поддержки аграриев постепенно меняет свою архитектуру.

Ее основу составляет не только увеличение объема льготного кредитования, но и изменение момента, когда государственная финансовая поддержка становится доступной производителю сельскохозяйственной продукции.

Новый цикл подготовки к сельскохозяйственному сезону начинается еще до завершения текущего года. Это дает труженикам полей возможность заранее сформировать ресурсную базу, подготовить технику и спланировать проведение весенне-полевых работ до наступления следующего полевого сезона.