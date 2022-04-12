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Происшествия
"Полез без билета" – директор парка обвиняет упавшего с аттракциона шымкентца
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Поход в парк аттракционов "Жайлауколь" в минувшие выходные закончился для шымкентца реанимацией. Молодой человек сорвался примерно с пятиметровой высоты на скалодроме, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В момент происшествия парк был практически пустой, за исключением редких посетителей. Руководство парка утверждает, что сотрудников аттракциона на месте в тот момент не было, а 20-летний парень забрался на скалодром, якобы не имея на руках билета.

Директор парка Бекболат Толеев настаивает на том, что никто из сотрудников  в случившемся не виноват.

"Это произошло во время ауызашар. Наш дежурный оператор, который здесь находится постоянно во время работы аттракциона, перед ауызашаром сказал, чтобы не продавали билеты на скалодором. Он отлучился где-то на 10-15 минут. Тогда и пришел этот парень, он не брал билет. Мы его знаем. Он часто приезжает сюда и случается, что оплату производит после. Но оператор предупредил, чтобы никого не пускали", - говорит он.

У стороны потерпевших своя версия трагедии, отличающаяся от утверждения руководства парка. Да и парень пришел в парк аттракционов не один, а с 18-летней девушкой, которая была рядом в тот момент, когда ему надевали крепление для страховки и даже запечатлела это на мобильный телефон.

"Мы выяснили, что парень был не очень хорошо привязан, а рядом с ним никого не было, девушка пришла позже, - утверждает Бекболат Толеев. - Мы не знаем, натянул он ремень или нет. Он забрался вверх и спускался вниз. Когда осталось 4-5 метров до земли, аттракцион начал качаться, и он упал. Мы видели сломанную часть ограждения, поэтому можем предполагать, насколько сильно качало аттракцион. Наши операторы тщательно проверяют прочность ремня и карабины. У нас имеются все документы. Без этого мы не включаем питание. Все наши инструкторы прошли курсы за рубежом. Мы также каждый год проверяем прочность ремня. И под аттракционом имеется специальная губка, на случай, если кто упадет".

Все детали и обстоятельства происшествия предстоит выяснить полицейским управления полиции Аль-Фарабийского района Шымкента. В пресс-службе городского ДП сообщили, что начата доследственная проверка по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Практически сразу после ЧП, еще до приезда кареты скорой помощи и полиции, на месте происшествия случайно оказался известный в Шымкенте адвокат Евгений Яворский. Именно через его страницу в соцсетях горожане и получили первую информацию о случившемся.

"Непосредственно момент падения я не видел, - рассказал Евгений Яворский. – Я подошел буквально через считанные минуты. Парень уже лежал на площадке перед скалодромом. Говорят, что упал он примерно с середины сооружения, высота которого десять метров. Страховочная амуниция на нем была. Но то ли карабин расстегнулся, то ли что-то еще, парень сорвался с высоты и получил тяжелые травмы. Произошло это потому, что при падении он оказался за пределами страховочных матов и упал на бетон. Я предложил близким потерпевшего молодого человека бесплатное юридическое сопровождение в остаивании его законных интересов и привлечении к ответственности виновных".

Это далеко не первый случай, когда парки развлечений в Шымкенте становятся опасными для отдыхающих и даже смертельными. Только в прошлом году аттракционы стали местом гибели двух жителей Шымкента. 25 мая несовершеннолетний работник сорвался с аттракциона и погиб на месте до приезда машины скорой помощи. 17-летний юноша подрабатывал в парке, в штате не состоял, и сорвался вниз с металлической конструкции.

В сентябре в этом же парке «Мир фантазий» трагедия повторилась. Около девяти часов вечера мужчине стало плохо на аттракционе «Молоток». На место приехала скорая помощь, однако врачи его уже не спасли. Очевидцы утверждали, что сотрудники технопарка не смогли тогда оказать первую помощь, у них не было элементарной аптечки, не говоря о медицинском персонале.

Парень, пострадавший на скалодроме в парке "Жайлауколь", к счастью, вышел из комы и пришел в сознание. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Сразу же после того, как пациента доставили в городскую клиническую больницу №1, его прооперировали. При осмотре у пациента выявлена рваная рана лобной области головы, диагностированы повреждения внутренних органов. Ему предстоит долгое лечение и сложная реабилитация.

Чтобы отдых не имел столь плачевных последствий, Евгений Яворский уже на следующий день обратился в городской акимат, предложив провести комплексную оценку безопасности аттракционов города. Два заместителя акима города, с которыми он обсудил актуальный вопрос, учитывая предстоящее лето и массовый отдых в парках, поддержали эту инициативу и пообещали в ближайшие дни сформировать специальную комиссию, которая изучит состояние парков развлечения города.

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