Полезная экспедиция

Очистка побережья и акватории Каспия от рыболовных сетей пройдет в Мангистау.

В сентябре в Мангистау состоится трехнедельная экспедиция Института гидробиологии и экологии, НПО «ЭкоМангистау» и ТОО «ЭковестАктау». Сотрудники института и независимые экологи на протяжении двадцати дней будут очищать территорию от бытового мусора и рыболовных сетей. В рамках программы «Сохранение популяции каспийского тюленя» экспедицией будут охвачены северное побережье полуострова Тупкараган и прилегающая акватория залива Мангистау.

– Намечается четвертая по счету экспедиция. Мы, работая в рамках программы по сохранению морского биоразнообразия, гордимся и радуемся результатам. На протяжении двадцати дней сотрудники института находятся в полевых условиях и собирают брошенные рыболовные сети, мусор, пластиковые бутылки и так далее. Например, в прошлом году нашли свыше четырех тонн сетей и свыше тонны мусора. Каждый год у нас такие ошеломляющие результаты, – рассказала эколог компании-инициатора экспедиции ТОО «Тенгизшевройл» Асель Кулбаева.

Исследования миграций кас­пийского тюленя и сведения о расположении лежбищ свидетельствуют, что залив Мангистау вместе с Тюленьими островами необходимо рассматривать в качестве одного из важных мест обитания животного. Результаты обследования осенью 2019 года обнаруженных останков тюленей на западном побережье полу­острова Тупкараган показывают, что рыболовные сети стали причиной гибели большинства из них. По данным исследователей, каждый километр пути шириной от 50 до 100 метров содержал в среднем 120 кг пластиковых бутылок и других твердых бытовых отходов.

Исследования 2020 года показали, что на участке Тюленьих островов наиболее загрязненным среди четырех обследованных – Подгорный, Морской, Рыбачий, Кулалы – является последний остров, туда прибивается и сбрасывается наибольшее количество сетей (61,8%). Следовательно, Кулалы служит «приемником» брошенных рыболовных сетей на осетровые виды рыб.

В 2021 году на этом острове было собрано 5 377 кг морского мусора, из которого примерно 80% – сети. Один квадратный километр прибрежной территории и побережья содержал в среднем 74,5 кг сетей.

В экспедиции примут участие 11 сотрудников института и независимые экологи. Все они проходят спецподготовку по вылову сетей и очистке акватории. Также в этом году в проекте участ­вуют три представителя СМИ. Им нельзя находиться на борту судна, поскольку нет спецподготовки, но можно мониторить ситуацию с берега, контролировать количество выловленного мусора, проводить собственный анализ и расследование.