​Полезное взаимодействие

Глава оборонного ведомства Казахстана поблагодарил Чрезвычайного и Полномочного Посла за доставку американской стороной четвертого вертолета «Хьюи», поставка которого Вооруженным силам нашей страны осуществлена в рамках военно-технического сотрудничества. На сегодня в контексте взаимодействия военных Казахстана и США обоюдный интерес представляют сферы развития военно-полевой медицины и подготовки личного состава. Перспективные вопросы двустороннего военного сотрудничества двух стран преду­сматривает новый проект пятилетнего плана на 2018–2022 годы.