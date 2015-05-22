Полезные рекомендации

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Вадим КАРПОВ
На встрече с экс-премьер-министром Бельгии Ивом Летермом обсуждены меры, необходимые для устранения факторов замедления роста экономики и перехода в разряд стран с высоким уровнем доходов. Ив Летерм также высказал мнение о методах привлечения иностранных инвестиций в экономику республики. Поделился он и стандартами работы ОЭСР в части развития локальных рынков.
Норвежский экономист лауреат Нобелевской премии по экономике 2004 года Финн Эрлинг Кидланд, один из основателей теории реальных деловых циклов, отметил значимость и важную роль инфляционного таргетирования для сдерживания негативных последствий внешних шоков для экономики страны, а также дал рекомендации по наиболее оптимальному сочетанию налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.
Первый заместитель Премьер-Ми­нистра РК и главный научный сотрудник по вопросам глобальных отношений Йельского университета Доминго Кавалло обсудили меры по снижению инфляции, в том числе посредством конт­роля денежной массы, а также вопросы валютного регулирования.

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