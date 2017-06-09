​Полезные советы от шефов

Как отмечают специалисты, огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации. Именно поэтому для поддержки учащихся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у нынешних выпускников осознанного отношения к труду и учебе сотрудники департамента государственных доходов по Акмолинской области специально посетили свою подшефную среднюю школу в селе Кызыл Тан Зерендинского района.

По просьбе администрации перед будущими абитуриентами выступил выпускник Ноттингемского университета, главный специалист департамента Толеген Абдреев, который рассказал им о своей учебе в Великобритании, порядке поступления по программе «Болашак» в лучшие зарубежные учебные заведения мира. Юноши и девушки живо интересовались, какими навыками должен обладать претендент на обучение за рубежом. Их порадовало то, что для претендентов из числа сельской молодежи снижен минимальный уровень знания иностранного языка.

Затем перед школьниками с сообщением об основных задачах, функциях и работе правоохранительного блока департамента рассказал сотрудник службы экономических расследований Ерлан Рахимжанов. Ребятам были показаны слайды и видеоролики о работе службы экономических расследований и органов государственных доходов, они задали гостям немало вопросов.

– Радуют то внимание и помощь, которые нам оказывают наши шефы в профориентационной работе, не ограничиваясь материально-технической поддержкой и подарками к большим праздникам, – говорит директор школы Серик Кудайберген. – Сельская школа мало чем отличается от городской в оснащении компьютерной техникой и другими необходимыми ресурсами. Свидетельством тому становятся успехи наших ребят, их хорошие результаты в учебе.

Так, недавно ученица 10-го класса Жангул Жумажан стала победительницей дистанционной олимпиады республиканского научно-практического центра «Дарын» по казахскому языку. А выпускник нашей школы Дауренбек Жанбырбаев после получения образования по специальности «таможенное дело» сейчас успешно работает в депар­таменте государственных доходов по городу Алматы и стоит на страже экономических интересов государства.

В школе села Кызыл Тан созданы все условия для самореализации учащихся, здесь есть танцевальная студия, оркестр народных инструментов, секции бокса, шахмат, народной игры тогыз кумалак, волейбола и других видов спорта. После интересной и полезной встречи ученики сфотографировались на память со своими шефами.