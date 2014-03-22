Полезный диалог

Процессы интеграции, происходящие в мире, побуждают любое государство принимать разрешенные меры по защите внутреннего рынка, поддержке предпринимательства, продвижению товаров на новые рынки и повышению их конкурентоспособности. Данные задачи страны могут решать благодаря применению норм Модельного закона «О конкуренции», принятого 24 октября 2013 года на уровне глав государств Республики Беларусь, Республики Казах­стан и Российской Федерации.

Своим мнением о преимуществах для Казахстана от применения норм Модельного закона и необходимости имплементации в законодательство РК норм, направленных на поддержку отечественного бизнеса, защиту внутреннего рынка, экономию бюджетных средств и снижение цен, член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Нурлан Алдабергенов поделился с журналистами республиканских периодических изданий в ходе встречи, состоявшейся в Алматы.

Целью Модельного закона является сближение правового регулирования экономических отношений на территории Единого экономического пространства. Модельный закон «О конкуренции» содержит нормы о вынесении антимонопольным органом предостережений, предупреждений, а также о дисквалификации должностных лиц, нарушающих антимонопольное законодательство, в целях снижения административной нагрузки на бизнес, его поддерж­ке и профилактике совершения антиконкурентных нарушений.

С 1 января 2014 года белорусские и российские предприниматели участвуют в государственных закупках Казахстана, а казахстанские предприниматели – в государственных закупках России и Беларуси. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы экономии бюджетных средств и справедливой конкуренции поставщиков в процессе госзакупок.

В Модельном законе предус­мотрены антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары. Ожидаемая экономия средств бюджета Казахстана от имплементации в Закон Республики Казахстан «О конкуренции» указанной нормы составит ориентировочно 80 млрд. тенге.

Усилит защиту казахстанского рынка и такая норма Модельного закона, как запрет на манипулирование ценами на рынке электрической энергии. Обеспечение конкуренции между энергоисточниками и ценообразование на конкурентной основе позволят снизить тарифы для населения на 2% в Акмолинской, на 3% – в Западно-Казахстанской и на 4% – в Атырауской областях (по данным 2013 года), что приведет к экономии около 1 млрд. тенге в год.

В ходе встречи были затронуты вопросы по исполнению поручений Президента РК по трансграничным рынкам железнодорожных и авиаперевозок, сотовой связи, электроэнергетики. Н. Алдабергенов более детально остановился на вопросах параллельного импорта, тарифов на воздушные и железнодорожные перевозки, роуминг. Устранение существующих проблем, по его словам, позволит снизить стоимость оказываемых услуг для потребителей в разы.

Участники встречи проявили большой интерес к вопросам взаимодействия ЕЭК с антимонопольными органами стран ТС и ЕЭП и получили исчерпывающие ответы от спикера.

Необходимость активного разъяснения населению работы Евразийской экономической комиссии была озвучена Главой Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым на заседании Высшего Евразийского экономического совета 19 декабря 2013 года в городе Минске. В связи с этим Нурлан Алдабергенов пригласил журналистов к участию в международных «круглых столах» в городах Таразе, Уральске, Калининграде, Уфе, Хабаровске, Витебске по разъяснению работы, проводимой в области антимонопольного регулирования Единого экономического пространства, отметив значительную роль СМИ в развитии конкуренции, формировании общественного мнения и повышении информированности потребителей Казахстана.

Илья ХРИСТОФОРОВ