Полезный диалог

Политика
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В ходе беседы была обозначена важность развития транзитного потенциала РК в контексте глобальных инициатив возрождения более широких возможностей Великого шелкового пути. В связи с этим глава казахстанского ведомства призвал к еще более активному сотрудничеству на базе Совместной экономической программы «Новая синергия», находящейся под патронатом Президента Казахстана Н. Назарбаева и Президента Турции А. Гюля.

Вице-министр транспорта, морских сообщений и коммуникаций Турции Суат Хайри Ака выразил поддержку инициативам руководства РК, отметив высокую роль Казахстана на евразийском пространстве как крупнейшей развивающейся страны. Особое внимание было уделено обеспечению безопасного прибытия и возвращения казахстанских граждан после отдыха в Турции. В связи с этим были рассмотрены более эффективные меры по обеспечению гарантированной системы авиаперелетов в предстоящий туристический сезон.

Также было сказано, что на 14 февраля министр транспорта, морских сообщений и коммуникаций Турции планирует прибыть на космодром Байконур для участия в церемонии запуска спутника Turksat 4A.

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