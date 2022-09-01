Полезный коэффициент

В этом году творческим вузам выделили больше грантов, а преподавателям подняли зарплату в два раза.

В преддверии нового академического года министр культуры и спорта Даурен Абаев провел встречу с профессорско-преподавательским составом творческих вузов страны. В ходе беседы он сообщил, что преподавателям организаций высшего образования в области культуры и искусства увеличили коэффициент к должностным окладам в два раза. Новые правила оплаты труда распространяются на четыре творческих вуза: Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова, Казахская национальная консерватория им. Курмангазы, Казахский нацио­нальный университет искусств, Казахская национальная академия хореографии.

О текущих изменениях и подготовке к новому учебному году на площадке Службы центральных коммуникаций рассказала председатель Комитета культуры МКС РК Роза Карибжанова. Так, по ее словам, сегодня министерством осуществляется большая работа по подготовке кадров в области культуры и искусства.

– Подготовку осуществляют заслуженные и народные артисты Казахстана, видные представители творческой интеллигенции. У студентов есть возможность проходить практику в лучших организациях культуры нашей страны. Благодаря интеграции учебных заведений в культурный ландшафт нашей страны мы можем с уверенностью говорить о подготовке конкурентоспособных и востребованных специалистов. Нашим преподавателям будет произведен перерасчет с учетом повышения коэффициента к должностным окладам с 1,75 до 3,5, – сообщила Роза Карибжанова.

К примеру, зарплата профессора со стажем работы от 13 до 16 лет увеличилась с 267 754 тенге до 435 373 тенге; доцент с таким же стажем теперь будет получать не 243 451 тенге, а 395 855 тенге; преподаватель – 350 тыс. вместо 210 тыс. тенге.

По данным МКС, в этом году на обучение в сфере культуры и спорта было выделено 2 365 грантов. Из них 800 грантов – творческим учебным заведениям, магистратура – 152, докторантура – 23, а также колледжам высших учебных заведений – 200 грантов, колледжам – 300 грантов.

На сегодня в стране функционируют четыре высших учебных заведения, четыре учреждения технического и профессионального образования, а также две республиканские школы-интерната, подведомственные Министерству культуры и спорта РК. В них обучаются около 10 тыс. молодых людей.

– Данные учебные заведения переданы в ведение Министерства культуры и спорта в 2014 году. Сегодня налажены взаимоотношения между учебными заведениями и организациями в сфере культуры: сотрудничаем с крупными организациями культуры – Государственным театром оперы и балета «Астана Опера», театром «Астана Балет», Нацио­нальным музеем Республики Казахстан. Они оказывают влияние на прохождение практики студентами и обеспечивают ежегодную высокую занятость – около 90% выпускников. Вузы художественной направленности стали научными, творческими и просветительскими центрами, формирующими тенденции развития культуры страны. Для каждого учебного заведения установлена своя стратегия развития. Более 800 студентов во время обучения становятся лауреатами международных и республиканских конкурсов, – подчеркнула Роза Карибжанова.

В свою очередь ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусахаджаева отметила, что творческие вузы функционируют также как цент­ры научной и просветительской деятельности, которые формируют тенденции настоящего и будущего развития культуры нашей страны.

В пресс-конференции также приняли участие ректор Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Азамат Сатыбалды и ректор Казахской нацио­нальной консерватории им. Курмангазы Арман Жудебаев.