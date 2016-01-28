​Полезный опыт

Выполняя поручение Главы государства по активизации сотрудничества регионов с международными финансовыми и инновационными центрами, аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев по приглашению российской стороны совершил поездку в Москву.

В ходе поездки он ознакомился с деятельностью инновационного центра «Сколково», который обеспечивает особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях экономики России. На встрече со старшим вице-президентом одноименного фонда Василием Беловым были обсуждены вопросы сотрудничества на базе космодрома Байконур. В частности, речь шла о перспективах совместного запуска малых спутников.

Соответствующий проект Центр орбитальных пусков «Сколково» уже реализует с Московским авиационным институтом. Запуск малого спутника с космодрома Байконур они запланировали на октябрь нынешнего года.

По данным пресс-службы акимата­, в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех) казахстанской стороне была презентована новая модель инженерного образования. Аким области выразил заинтересованность в направлении на магистерские программы кызылординцев, обучающихся за счет российских образовательных грантов в ведущих технических вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Вопросы сотрудничества в сфере образования обсуждались и на встрече К. Кушербаева с генеральным директором фонда WorldSkillsRussia Робертом Уразовым.

Также аким области встретился с руководством Агентства стратегических инициатив и Российской венчурной компании. Первое создано правительством РФ для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах по улучшению предпринимательской среды. Венчурная компания занимается реализацией российской национальной технологической инициативы.