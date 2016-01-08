​Полифония и гармония

Впервые идея создания Ассамб­леи народа Казахстана, этого во многом уникального института дружбы, была высказана Главой государства более 20 лет назад на Форуме народов Казахстана в 1992 году, посвященном годовщине независимости страны. А 1 марта 1995 года Указом Президента на общественно-политической арене нашей страны появилась АНК, 20-летие которой мы отметили в прошлом году.

«Наука утверждает, что каждый этнос на Земле обладает как минимум одним уникальным качеством. Наша жизнь показывает, что у 100 казахстанских этносов есть не менее 100 особых и неповторимых черт. И все они в сумме дают уникальное преимущество нашей Единой Нации. Многоэтничность – наше общее великое сокровище! Вот уже 20 лет Ассамблея народа Казахстана успешно выполняет миссию главного хранителя этого богатства», – подчеркнул в одном из своих выступлений Нурсултан Абишевич.

У меня за плечами многие годы прожитой жизни. Мое поколение взрослело на полях сражений Великой Отечественной, мы прошли через пламя войны, как через чистилище. Жили и воевали, как братья, готовые в любую минуту заслонить друг друга от пули. Когда я командовал взводом, например, в нем было более двух десятков солдат девяти национальностей. В атаку все поднимались разом, и ни у кого – ни у русского, казаха, украинца, еврея, киргиза, латыша, башкира, белоруса, грузина – не было привилегии спрятаться за спину товарища или отсидеться в окопе. И над могилами павших боевых друзей мы клялись беречь дружбу, защищать великое достоя­ние Отчизны – единство народов разных национальностей.

Я убежден, что именно это единение, эта дружба явились факторами Победы. Об этом надо помнить и нынешнему поколению. Сегодня наша ассамблея объединяет 470 национально-культурных центров. Все эти годы АНК не только доказывала свою эффективность, но и на деле демонстрировала приверженность политике укрепления межэтничес­кого и межконфессио­нального согласия, обеспечения равенства прав и возможностей наших граждан.

Как сказал Президент в одном из своих выступлений, «Ассамблея – это и есть народ Казахстана в целом. Все 17 миллионов! Сегодня ассамблея – это надежный, прочный фундамент стабильности и общественного согласия».

Благодаря этому Казахстан стал территорией, свободной от этнических конфликтов, что поз­волило успешно проводить экономические и социально-политические реформы. Наш Президент обозначил и формулу успешного развития нашей страны – «Один народ» – это единые для всех национальные интересы. «Одна страна» – это наша единая для всех Родина. «Одна судьба» – это трудности и победы, которые мы прошли и одержали вместе! Это наша общая перспектива – благополучный и процветающий Казахстан!

С полной уверенностью могу заявить, что, наверное, ни в одной стране на пространстве СНГ не уделяется такого внимания вопросам национальной политики, как у нас, и АНК на деле сплачивает народ Казахстана, формируя атмосферу взаимопонимания и уважения среди представителей различных национальностей. Только у нас ассамблею возглавляет лично Президент, она имеет статус конституционного органа, а девять ее представителей заседают в Парламенте. И только в Казахстане на уровне государства созданы все условия для того, чтобы этнообъединения могли развивать свои языки, культуру, обычаи, традиции.

Для многих людей различных национальностей Казахстан стал родным домом – в годы репрессий и в военное лихолетье он приютил у себя целые народы! Второй родиной он стал и для меня, навсегда покорив бескрайними ковыльными степями, маковыми полями, богатыми недрами, щед­рым и гостеприимным народом.

В том, что сегодня наш Казахстан достиг таких высот, без сомнения, есть и огромная заслуга ассамблеи, которая вместе со страной активно развивается под руководством Главы нашего государства Нурсултана Назарбаева, неоднократно заявлявшего, что только при условии стабильного общества мы можем активно двигаться в будущее.