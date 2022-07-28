Вопросы профилактики, лечения и реабилитации населения, пострадавшего от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, вновь на повестке дня.

Организаторы «круглого стола» – филиал Альянса женских сил Казахстана по области Абай и медицинский университет г. Семея.

По мнению директора НИИ радиационной медицины и экологии Казбека Апсаликова, медицинские вопросы – это всего лишь малая толика огромной комплексной программы. Она должна благоприятно повлиять на развитие районов в соседних областях, которые также пострадали в результате испытаний ядерного оружия.

Научно-исследовательский институт проводит научную работу по изучению состояния здоровья облученного населения с 1957 года прошлого века. До 1991 года эти работы велись под грифом «совершенно секретно», а затем, с обретением независимости Казахстана, семейские ученые практически заново начали исследовательскую работу, поскольку одна часть архива была уничтожена, другая – вывезена из страны.

Казахстанским ученым тогда предстояло решить сразу несколько задач. Нужно было точно знать, какую дозу облучения получили жители определенных населенных пунктов, определить точное количество пострадавшего населения, так как это необходимо для начисления льгот, пособий и разработки индивидуальной программы реабилитации для каждого пострадавшего.

– Мы должны были произвести оценку медико-демографических последствий испытаний, изучая состояние здоровья представителей последующих поколений. Наконец на основе проведенных исследований необходимо было разработать четкие и ясные рекомендации для разработки программы по реабилитации этой категории казахстанцев, – рассказал Казбек Апсаликов.

Впрочем, эти задачи решаются до сих пор. Так, по-прежнему неизвестно точное количество пострадавшего населения в нашей стране. На сегодня в государственном научно-автоматизированном регистре пострадавшего населения зарегист­рировано 371 931 человек, из которых 241 912 живы. Однако, по словам директора НИИ, даже по самым скромным подсчетам, в регистре должно значиться не менее полутора миллиона человек.

Участники «круглого стола» задали вопрос: почему же так медленно движется работа по внесению данных? Как оказалось, собственными силами НИИ радиа­ционной медицины и экологии физически не справляется, так как в научном отделе института работают всего четыре сотрудника. Десять лет назад приказом Минздрава РК работников первичной медико-санитарной помощи обязали составлять анкеты пострадавшего населения. Теперь этого нет, работа замедлилась.

– Наши сотрудники проводили сбор информации не только во время приема пациентов, но и ходили по домам своего участка, собирали сведения, заполняли анкеты. И все это во внерабочее время. Кроме того, люди настороженно восприняли подобную инициативу, заранее сомневаясь и не веря в успех мероприятия. Чтобы решать подобные задачи, необходима особая программа, подкрепленная твердой финансовой основой, – отметила председатель Ассоциации семейных врачей области Абай, главный врач поликлиники № 3 Семея Найля Альменева.

Собранные данные поликлиниками и врачебными амбулаториями до сих пор вносятся в базу данных государственного регистра.

На заседании также был обсуж­ден вопрос комплексного консультативно-диагностического обследования пострадавшего населения, его лечение и реабилитация.

– До введения системы ОСМС этот вопрос решался комплекс­но и без особых проблем. НИИ имел договоренности со всеми районами области, когда бригады врачей выезжали в районы, где за день-два проводили полный медицинский осмотр населения. Если требовалось более детальное исследование, пациента приглашали в стационар НИИ. Сегодня картина полностью изменилась. Учреждения ПМСП, не желая терять деньги, сами открывают у себя небольшие отделения по реабилитации, самостоя­тельно проводят обследования, при этом обновленные данные в государственный регистр не вносятся. Теряется информация, которая должна помочь в выработке рекомендаций по лечению и реабилитации пострадавшего населения в целом, – посетовал Казбек Апсаликов.

Он также отметил, что Закон «О социальной защите населения, пострадавшего в результате испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне» 1992 года на сегодняшний день сильно устарел.

– Например, мы до сих пор считаем зоны пострадавшего населения по географическому признаку, что сегодня уже не актуально. Поэтому предлагаем в качестве отправной точки для соотношения категорий пострадавшего населения считать индивидуальную дозу полученного облучения, как это принято в нескольких странах мира, – предложил Казбек Апсаликов.

При этом участники «круглого стола» отметили высокие риски возникновения онкологических заболеваний среди жителей региона. По словам исполняющей обязанности директора Центра ядерной медицины и онкологии Семея Татьяны Белихиной, в нас­тоящее время на диспансерном учете в Казахстане состоит 200 тыс. онкобольных с разной степенью развития заболевания. В области Абай каждый день о своем диагнозе узнают по четыре человека, а двое умирают от этой болезни, онкоцентр на ежедневной основе посещают не менее 150 пациентов.

– Очень важны программы по прохождению скрининга среди населения. К сожалению, пока в нашей стране проходят скрининг только по трем локализациям, хотя их количество гораздо больше, – рассказала Татьяна Ивановна. – У нас для лечения пострадавшего населения имеются все условия. В Семее есть медицинский университет, НИИ радиа­ционной медицины и экологии, Институт ядерной физики, НЯЦ РК, Центр ядерной медицины и онкологии, БСМП с ее гибридной операционной, несколько реабилитационных центров. Так что налицо все предпосылки создания в городе особого медицинского кластера. Однако нам сегодня стоит особое внимание уделить лечению и оздоровлению детей.

В завершение «круглого стола» была принята резолюция, в которой участники обсуждения указали на необходимость возвращения нормы закона об увеличении в 1,5 раза финансирования из республиканского бюджета на развитие здравоохранения в пострадавших регионах. Включить жителей, имеющих статус пострадавших, в число льготных категорий по системе ОСМС и рассмотреть их освобождение от обязательных взносов. Кроме того, необходимо обратить особое внимание на детей, родившихся после 1990 года, когда был закрыт Семипалатинский полигон. Да, полигон закрыли, но последствия остались, и они влияют на здоровье населения до сих пор. Необходимо возобновить работу по учету пострадавшего населения, внося данные в государственный регистр, а для этого нужно усилить службу НИИ радиационной медицины и экологии как кадрами, так и финансированием.