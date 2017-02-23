Поликлиники Астаны могут перейти на удлиненный режим работы

Общество
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Фото с сайта astana.gov.kz
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов со столичным градоначальником Асетом Исекешевым посетили ряд организаций здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.  

Министр и аким посетили столичную городскую поликлинику № 5, № 10 и центральную дорожную больницу. В ходе встречи были обсуждены предложения по улучшению качества и доступности оказываемых медицинских услуг. "В частности, для обеспечения максимальной доступности медицинской помощи населению надо расширять сеть "малогабаритных" организаций ПМСП, изменить график их работы. Информацию населению сделать доступной через круглосуточную работу сall-центров", – отмечается в сообщении.

Также Биртанов и Исекешев побывали в семейно-врачебной амбулатории "Сенім", которая находится в жилом массиве "Өндіріс".

В ходе встречи врачи рассказали о трудовых буднях, состоянии здоровья пациентов, развитии ПМСП в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулық" на 2016–2019 годы.

В данный момент сотрудники центра записи о пациенте ведут в бумажном и электронном виде. Министр здравоохранения отметил, что для сокращения бумажных носителей в здравоохранении внедряется платформа интероперабельности и информатизации с последующим внедрением электронного паспорта здоровья каждого гражданина страны.

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