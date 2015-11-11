Культура
Полина Гагарина стала "Женщиной года-2015"
В этом году титул "Женщины года" в России завоевала певица Полина Гагарина, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на glamour.ru.
Награждение прошло по одиннадцати номинациям.
"Удивительный год, я такого не ожидала! Я всегда мечтала очень смело. После такой награды остается завоевать только "Грэмми" или "Оскара", – сказала Гагарина, получая награду.
Отметим, среди победительниц разных лет были Наталья Водянова, Вера Брежнева, Равшана Куркова, Наталья Чистякова-Ионова, Ксения Собчак, Чулпан Хаматова, Тина Канделаки, Ирина Шейк и многие другие.
Лучшими в других номинациях оказались: "Телеведущая года" – Ляйсан Утяшева, "Актриса года" – Юлия Пересильд, "Дизайнеры года" – Алиса и Юлия Рубан, "Дива года" – Анна Чиповская, "Спортсменка года" – Анжелика Тиманина, "Мужчина года" – Григорий Добрыгин, "Пара года" – Наталья и Мурад Османн, "Модель года" – Валерия Кауфман, "Певица года" – Елка, "Прорыв года" – Мария Ивакова.