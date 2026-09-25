Полина Иванова завоевала «бронзу» Азиады-2026 в прыжках с шестом

Представительница сборной Казахстана Полина Иванова стала бронзовым призёром Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В финале женских соревнований по прыжкам с шестом Иванова преодолела планку на высоте 4,15 метра. Такой же результат показала Бараника Элангован из Индии. Обе спортсменки заняли третье место.

Победительницей соревнований стала японка Мисаки Морота с результатом 4,55 метра. Ню Чунгэ из Китая финишировала второй, взяв высоту 4,50 метра.

Ещё одна представительница Казахстана Анна Черкашина показала результат 4,00 метра и заняла седьмое место.