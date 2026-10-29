Политическая формула нового исторического этапа

Нынешнее обращение имеет поистине исторический контекст, поскольку это первое Послание народу страны в новой конституционной реальности. Можно сказать, что на данном этапе оно замыкает череду важнейших политических и по-настоящему судьбоносных событий года, которые во многом определили дальнейший вектор развития республики.

По сути, Глава государства представил программное видение нового этапа развития Казахстана, его стратегических приоритетов и долгосрочных ориентиров.

Уже сегодня мы видим, с каким большим интересом Посла­ние воспринято гражданами страны. И надо сказать, что такая тенденция с каждым годом только возрастает. Население действительно стало ждать этого важнейшего политического события, понимать его значимость и связывать с ним свои жизненные ожидания. А это главный показатель того, насколько изменилось общественное сознание и, безус­ловно, прямой результат масш­табных реформ, проводимых Президентом.

Интерес со стороны населения к Посланию закономерен, потому как каждое обращение Главы государства буквально пронизано заботой о гражданах, их благополучии и будущем. И важно, что сегодня люди не просто видят это отношение в конкретных решениях, но и чувствуют, что человек действительно находится в основе государственной политики.

Более того, этот принцип теперь закреплен и в нашей новой Конституции. Иными словами, это уже не только важный политический ориентир, а фундаментальная основа, на которой будет строиться дальнейшее развитие страны.

В то же время интерес к Посланию выходит далеко за пределы Казахстана.

Сегодня происходящие в стране изменения влияют не только на ее внутреннее развитие, но и на экономические перспективы, роль в Центральной Азии и позиции на меж­дународной арене. Именно поэтому послания Главы государства все внимательнее стали изучать зарубежные экс­перты и аналитики. В них они видят возможность понять, какое направление выбирает Казахстан, каковы его долгосрочные цели и, главное, какое место наша страна намерена занять в мировом сообществе.

И чтобы лучше понять логику нынешнего Послания и значение обозначенных в нем ориентиров, стоит обратиться к предыдущим годам.

Если рассматривать послания в динамике, отчетливо прослеживается последовательность общенациональных целей, стоя­щих перед страной. В 2022 году в центре внимания была политическая модернизация и конституционная реформа, в 2023-м – переход к новому экономическому курсу, в 2024 году – укрепление законности и порядка, обеспечение экономического роста и повышение благосостояния граждан.

А в прошлом году страна уже вышла на новую технологическую повестку – цифровую транс­формацию и развитие искусственного интеллекта.

На первый взгляд, темы разные. Но если рассмотреть их в ретроспективе, становится очевидно, что каждое Послание является продолжением предыдущего, а поставленные задачи складываются в единую картину последовательного преобразования страны. И особенно важно, что эта преемственность находит подтверждение в конкретных результатах.

Поставленные в посланиях задачи постепенно переходят в плоскость практических решений, находят отражение в новых законах и кодексах, государственных программах, инфраструктурных и инвестиционных проектах.

Не менее показательны и результаты в экономике. За пос­ледние семь лет ВВП на душу населения в Казахстане вырос поч­ти на 53% и по итогам 2025 года превысил 15 тыс. долларов. Как отметил Глава государства в своем нынешнем Послании, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в текущем году ВВП страны приблизится к 400 млрд долларов, а ВВП на душу населения превысит 19 тыс. долларов.

Особенно показательно, если сопоставить эти оценки с прогнозами, озвученными ранее. В январе 2024 года в интервью газете «Egemen Qazaqstan» Президент приводил прогноз, согласно которому к 2028 году ВВП на душу населения в Казахстане должен был достичь 16,8 тыс. долларов. То есть то, что еще недавно планировалось достичь к 2028 году, теперь прогнозируется уже на 2026-й.

Это говорит о том, что Казахстан не просто последовательно движется к намеченным экономическим ориентирам, но и, по прогнозным оценкам, опережает ранее обозначенные сроки.

Но как неоднократно подчеркивал Глава государства, экономический рост сам по себе не является конечной целью. Принципиально важно, чтобы его результаты отражались на благополучии граждан и качестве их жизни.

И здесь тоже есть о чем говорить. За последние семь лет на социальную сферу направлено 88 трлн тенге. Это средства, вложенные в образование, здравоохранение и социальную поддержку граждан. За это время в стране открыто более 1 300 новых школ, 1 483 детских сада и 1 259 медицинских учреждений. Введено 118 млн квадратных мет­ров жилья, построено и отремонтировано свыше 36 тыс. километров автомобильных дорог.

За этими цифрами стоят не только масштабы проделанной работы, но и конкретные изменения в жизни людей.

Нынешнее Послание также сохраняет преемственность заданного курса, но его значение выходит далеко за рамки очередного программного документа. По сути, перед нами политическая формула нового исторического этапа. Прак­тически через все Послание красной нитью проходит ключевой принцип – государство должно мыслить категориями десятилетий, заглядывая на 50–100 лет вперед.

В этом заключается особая дальновидность президентского курса – смотреть за горизонт текущих задач, думать не о сиюминутных результатах и быстрых политических дивидендах, а о том, каким Казах­стан станет через десятилетия.

Именно поэтому в Послании акцент сделан на проектах, рассчитанных на долгосрочную перспективу. Показательный пример – инициатива Главы государства объявить 2027 год Годом Всенародной большой стройки. Речь идет о модернизации дорог, строи­тельстве современных больниц, перинатальных центров, школ, аэропортов, спортивных и культурных объектов, жилья. При этом эти проекты дадут мультипликативный эффект. Они создадут новые рабочие места, оживят бизнес, придадут импульс смежным отраслям и станут точками роста не только для крупных городов, но и для регионов.

В этой же логике следует рассматривать и развитие транспорт­но-логистического потенциала страны. Мировой опыт показывает, что решения в этой сфере способны определить экономические перспективы государства на долгие годы вперед. Для Казахстана, расположенного на пересечении ключевых евразийских маршрутов, это направление имеет особое значение. Развитие транспортных коридоров и логистических цент­ров позволяет не только расширять торговые связи, привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места, но и укреплять позиции страны в мировой экономике.

В таких решениях особенно отчетливо проявляется понимание Главой государства исторической ответственности за будущее страны.

Самый важный посыл – это оставить следующим поколениям сильное, процветающее, энергетически независимое государство с крепким по духу населением.

Особенно радует, что все это понимает и разделяет молодежь страны. Они видят в решениях Президента заботу о своем будущем, веру в свои силы и возможность реализовать себя в родной стране. Неслучайно, по данным социологических исследований, уровень доверия молодежи к Главе государства стабильно дости­гает 90,1%.

При этом забота о будущем страны неразрывно связана с вниманием к людям, от которых зависит ее развитие уже сегодня. Особое место в Послании заняла поддержка учителей и медицинских работников, чей труд напрямую влияет на качество жизни и благополучие общества.

Наряду с конкретными мерами Президент поставил задачу сформировать долгосрочное видение приоритетов развития Казахстана. Речь идет о документе, который позволит определить ориентиры страны на перспективу и соотнести сегодняшние решения с целями следующих десятилетий.

В то же время мы должны понимать, что исторический масштаб поставленных задач предполагает и общую ответственность за будущее страны.

Как подчеркнул Глава государства, единство нации – залог успеха стратегических замыслов страны. Именно в этом контексте возрастает роль Халық Кеңесі – института, сформированного в условиях новой Конституции и призванного стать дополнительной опорой Президента в построе­нии Справедливого, Сильного, Чистого, Прогрессивного и Процветающего государства.

Поэтому члены Халық Кеңесі со своей стороны приложат все усилия, чтобы объединить инициативы граждан и регионов, поддержать конструктивные предложения и содействовать решению вопросов, значимых для всей страны.