Политическая модернизация Казахстана: от общественного запроса к новой модели управления

С формированием Қазақстан Халық Кеңесі и предстоящими выборами в маслихаты завершается большой цикл президентских реформ по перезагрузке политической системы Казахстана. На мой взгляд, именно в таком масштабе следует оценивать происходящие сегодня изменения.

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Теперь мы видим последовательность решений и новую систему госуправления, к которой на протяжении нескольких лет последовательно ведет страну Президент Касым-Жомарт Токаев. В целом, когда мы говорим о реформах, важно понимать, что их содержание значительно шире отдельных организационных преобразований. Речь идет об изменении самих принципов взаимодействия государства и общества, распределения полномочий и ответственности, принятия решений и оценки их результатов.

Начало этому процессу, очевидно, было положено концепцией «слышащего государства». Еще в Послании 2019 года Глава государства обозначил необходимость постоянного диалога власти с гражданами, оперативного реагирования на общественные запросы и вовлечения гражданского общества в обсуждение общегосударственных задач. Уже тогда политическая модернизация рассматривалась как необходимое условие дальнейших успешных преобразований.

За этой постановкой вопроса стояло принципиальное изменение управленческой логики. Общественный запрос должен был стать полноценным основанием для государственной политики. Соответственно, требовалось последовательно выстраивать механизмы, способные воспринимать социальные сигналы, переводить их в конкретные решения и обеспечивать обратную связь с людьми.

Заметным переходным рубежом на этом пути стал референдум 2022 года, который включал перераспределение полномочий, обновление представительных институтов, восстановление Конституционного Суда, усиление механизмов защиты прав граждан.

Принятие новой Конституции на референдуме 15 марта этого года стало отправной точкой для финализации трансформационного периода. Страна получила общую правовую основу для следующего долгосрочного этапа своего развития. На этой основе были закреплены новые институты, определены их полномочия и механизмы взаимодействия. Тем самым отдельные направления реформ сложились в единую систему.

Одним из ключевых элементов новой системы стал однопалатный Курултай. Его формирование меняет организацию законодательной власти и концентрирует парламентскую ответственность в одном представительном органе. При этом значение Курултая определяется и его участием в формировании государственных институтов, рассмотрении исполнения бюджета, контроле деятельности Правительства.

Не менее важным представляется создание института Вице-Президента. Его назначение Президентом с согласия Курултая и представительство Главы государства во взаимодействии с другими органами власти получают четкое правовое оформление.

Отдельное направление преобразований связано с Аппаратом Совета Безопасности, ставшим самостоятельным государственным органом. На недавнем совещании Президент прямо связал новый статус Аппарата с реформой государственных институтов, выделив вопросы кибербезопасности, искусственного интеллекта, информационной, технологической, продовольственной, водной и энергетической безопасности.

Это закономерно расширяет горизонт государственного планирования. Сегодня устойчивость страны зависит от способности заранее оценивать взаимосвязанные риски. Поэтому укрепление аналитических и координационных возможностей в сфере безопасности имеет прямое отношение к защите суверенитета, экономическому развитию и качеству жизни граждан.

В этой общей логике Қазақстан Халық Кеңесі и скорые выборы в маслихаты завершают оформление важнейшего звена – постоянного общественного участия в выработке государственной политики.

Cтатус и полномочия Народного Совета показывают, насколько далеко продвинулось первоначальное понимание диалога власти и общества. Халық Кеңесі получил конституционное закрепление как высший консультативный орган, представляющий интересы народа Казахстана. На это сегодня Президент обратил особое внимание на первой сессии Халық Кеңесі. Народному Совету предоставлены полномочия разрабатывать предложения по внутренней политике, вносить законопроекты в Курултай и выдвигать инициативу о проведении всенародного референдума.

Особенно значимо право законодательной инициативы. Оно создает прямую связь между общественным обсуждением и законотворчеством. Проблема, выявленная в ходе работы с гражданами и общественными организациями, может пройти через экспертную проработку и получить форму законопроекта. Для концепции «слышащего государства» это высший этап развития: общественный сигнал получает институциональный путь к государственному решению.