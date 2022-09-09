Политические инициативы Президента Токаева поддерживают 82,4% опрошенных казахстанцев

Политические инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поддерживают 82,4% опрошенных казахстанцев. Таковы результаты опроса, проведенного Институтом общественной политики 7 сентября 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.

Институт общественной политики 7 сентября провел телефонный опрос. Всего было опрошено 2 394 респондента старше 18 лет среди городского и сельского населения в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и 17 областях.

Согласно результатам исследования политические инициативы, заявленные Главой государства в Послании народу Казахстана, были восприняты положительно.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года предложил пересмотреть количество и продолжительность сроков полномочий Президента: в частности, ограничить мандат Президента одним сроком продолжительностью 7 лет без права переизбрания.

Преимущественное большинство опрошенных (82,4%) поддерживают данную политическую инновацию.

В качестве ключевых аргументов сторонников данной инициативы выступают:

- убежденность в том, что за 7 лет возможно реализовать любую предвыборную программу (61,7%);

- уверенность в том, что за 7 лет невозможно монополизировать все структуры власти (14,9%).

Примечательно, что для каждого 5-го респондента (19,5%) гораздо важнее тот факт, что Президент будет избираться только один раз.