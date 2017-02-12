Политические реформы обсудил глава МИД РК с митрополитом Казахстанским
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел встречу с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.
В ходе встречи с недавно назначенным руководителем внешнеполитического ведомства митрополит особо подчеркнул роль Президента Нурсултана Назарбаева в формировании уникальной казахстанской модели общества, при которой православие, наряду с традиционным исламом, является одним из столпов духовности, выступая надежным партнером государства в деле сохранения межконфессионального мира и межэтнического согласия.
Была отмечена успешная реализация инициативы Главы государства по регулярному созыву Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в результате чего идеи продвижения глобальной толерантности и веротерпимости через диалог религиозных и политических лидеров находят широкую поддержку как в светских, так и в религиозных международных кругах.
Министр обсудил с главой православной церкви в Казахстане объявленные Президентом Казахстана политические реформы и инициативы по модернизации страны, которые находят широкую поддержку в ходе их всестороннего и глубокого обсуждения всеми слоями общества. Подтверждено, что Православная паства будет и далее поддерживать все инициативы Казахстана, направленные на укрепление мира, единства, согласия и взаимопонимания.
Стороны договорились и далее взаимодействовать в деле продвижения межконфессионального диалога на мировой арене.