Политический и социальный диалог станет доступен широким массам – мнение политолога

Экспертное мнение
Самат Нуртаза, политолог

Президент в своем недавнем выступлении показал, что чувствует пульс общества и отвечает на его запросы. Создание Халық Кеңесі как консультативного органа — важный шаг в развитии системы взаимодействия власти и общества, который давно ожидался.

Фото: архив Самата Нуртазы

Халық Кеңесі, будучи высшим конституционным консультативным органом, станет своеобразным мостом между населением и государством. Особенностью нового органа является то, что все члены работают на добровольной основе, без зарплаты, что подчеркивает статусность и ответственность занимаемых ими должностей. Ожидается, что будут происходить ротации, что гарантирует постоянное обновление и участие разных представителей общества.

В состав Халық Кеңесі вошли высококвалифицированные профессионалы — врачи, писатели, поэты, спортсмены, общественные деятели, бывшие депутаты, сенаторы и министры. Это обеспечивает широкий охват различных социальных групп и профессиональных аудиторий, благодаря чему будет организовано полноценное отражение точек зрения и интересов граждан. Каждый член Совета сможет донести до власти актуальные проблемы и инициативы своей аудитории.

Значимым направлением деятельности станет взаимодействие Қазақстан Халық Кеңесі с Құрылтай. Эти институты имеют разные правовые функции: Құрылтай осуществляет законодательную власть как высший представительный орган государства, тогда как Қазақстан Халық Кеңесі является высшим конституционным консультативным органом, представляющим интересы народа. Вместе с тем закон предусматривает их непосредственное взаимодействие.

Халық Кеңесі вправе вносить в Құрылтай проекты законов, участвовать через своих представителей в слушаниях, заседаниях комитетов и рабочих групп, а также направлять в Құрылтай заключения и рекомендации, подготовленные по итогам общественного обсуждения.

Кроме того, Совет вправе организовывать общественные площадки, консультации и слушания для развития общенационального диалога, а также выдвигать инициативу о назначении всенародного референдума в установленном законом порядке. Таким образом, речь идет не о дублировании или расширении функций Құрылтай, а о создании дополнительного механизма общественного участия и взаимодействия с законодательным институтом.

Организация работы Совета предусматривает проведение сессий по мере необходимости, но не реже одного раза в год, с рассмотрением актуальных и общественно значимых вопросов. Когда накапливается значимое количество вопросов, собирается прессa, что обеспечит прозрачность и общественный резонанс. Политический и социальный диалог через Халық Кеңесі будет доступен широким массам благодаря регулярному присутствию его представителей на республиканских телеканалах, открытых платформах, конференциях и саммитах.

Таким образом, Халық Кеңесі становится не просто формальным органом, а реальным инструментом вовлечения народа в процессы государственного управления. Это способствует укреплению демократических основ, позволяет учесть интересы разных этнических, социальных и профессиональных групп. Такой орган нужен стране для поддержания постоянного диалога власти с обществом и совместного решения насущных задач развития Казахстана.

В целом, создание Халық Кеңесі отражает современный подход к управлению страной, где народ участвует не только как пассивный наблюдатель, а как активный партнер власти. Это важный шаг на пути к более открытой, справедливой и эффективной системе управления.

Важным преимуществом такого формата станет создание системы обратной связи на региональном уровне. Это позволит аккумулировать запросы из самых отдаленных уголков Казахстана, проводить первичный анализ локальных проблем и выносить на общенациональное обсуждение наиболее системные из них.

В результате каждый гражданин получит реальную возможность быть услышанным, а государственные органы — доступ к объективной картине происходящего на местах без бюрократических искажений.

В долгосрочной перспективе деятельность Халық Кеңесі призвана сформировать новую политическую культуру, основанную на взаимной ответственности и высоком уровне доверия между государством и обществом. Вовлечение авторитетных представителей общественности, отраслевых экспертов и гражданского сектора в обсуждение стратегически важных вопросов может способствовать более глубокому учету различных общественных интересов, повышению качества принимаемых решений и своевременному выявлению потенциальных социальных рисков. Трансформация пассивного электората в осознанных партнеров власти потенциально станет надежным фундаментом для стабильного развития Казахстана и его успешной модернизации в меняющемся мире.

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