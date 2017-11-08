Политический канал для детей создадут в России

Российское агентство ТАСС получит субсидии на создание канала для детей с политической направленностью, сообщает korrespondent.net.
Как отмечает РБК, дополнительные субсидии на 210 млн рублей содержатся в опубликованных поправках в проект бюджета на 2018-2020 годы. Деньги будут перераспределены из планирующихся расходов на высшее образование и пойдут на "финансовое обеспечение создания и организационно-техническое сопровождение специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8-16 лет".
Руководитель департамента корпоративных коммуникаций ИТАР-ТАСС Дмитрий Перцев сообщил, что проект будет запущен в 2018 году, он будет реализован "в координации" с Минобрнауки России, добавил портал.