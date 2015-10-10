Политическое добро Президента

Наша страна сильна своим Президентом, Лидером мирового масштаба. Казахстан узнаваем, авторитетен во всем мире. С высокой трибуны ООН на 70-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Нурсултан Назарбаев говорил о ключевых проблемах и вызовах современности, предложил конкретные пути их преодоления. Президент верен своим политическим убеждениям и мировоззрению, призывая к безъядерному и мирному обустройству земного шара, к мирному сосуществованию народов, к противодействию международному терроризму и экстремизму. Глава государства призвал к 100-летию ООН разработать План глобальной стратегической инициативы-2045 и «сделать построение мира без ядерного оружия главной целью человечества в XXI веке». Президент четко и ясно выразил свои взгляды на общечеловеческие ценности и развитие человечества на основе справедливых условий для всех наций, на соблюдение странами своих международных обязательств по сохранению миропорядка, восстановлению диалога, взаимопонимания и доверия в международных отношениях.Нурсултаном Назарбаевым прилагается много усилий по урегулированию значимых судьбоносных проблем на международной арене. Президент всегда остается верен своему народу. Все его дальновидные мысли, планы и действия направлены на создание стабильного мирного государства с образованной и здоровой нацией, трудолюбивыми гражданами с высокими нравственными идеалами.Как сказал великий Абай, «начало человечности – любовь и справедливость». Эта философия проявляется в сущности характера, свойственного для Главы государства. Сколько мудрости, человечности и сыновней любви заложены в признаниях Президента в его Послании «Нұрлы жол – путь в будущее»: «Мир – это радость отцовства и материнства, здоровье родителей и счастье наших детей».В деятельности Нурсултана Абишевича определена главная ценность – это человек, его благосостояние как основа стратегического ресурса устойчивого развития страны, это семья – как основа государства, это гармонично воспитанное молодое поколение патриотов страны. С первых дней независимости государственная политика построена на экономическом росте, повышении уровня и качества жизни населения, укреплении и охране института семьи, защите прав и интересов казахстанцев.Глава государства всегда был откровенен со своим народом и всегда говорил правду. Вместе со своим Президентом казахстанцы пережили сложные 90-е годы. В Стратегии «Казахстан-2030» Лидер нации обозначил семь основных приоритетов, дал детальный анализ сильных сторон Казахстана и наметил пути движения вперед. Такое первое обращение Президента к народу объединило и сплотило всех казахстанцев. Стратегия была выполнена досрочно.В Стратегии «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» Нурсултан Назарбаев обозначил новые приоритеты с учетом современных требований. Намечены пути социальной, экономической и политической модернизации казахстанского общества. Эти пути следует реализовать на фоне 10 вызовов современности, среди которых такие, как глобальный демографический дисбаланс, нарастание социальной нестабильности, угроза новой мировой дестабилизации и другие.Масштабной платформой выполнения намеченных путей служит План нации «100 конкретных шагов». Масштабность и ясность целей мобилизует казахстанский народ.В настоящее время Казахстан вынужден принимать непростые меры по преодолению трудностей, продиктованных мировой обстановкой. И мы видим стремление и усилия Президента оберегать народ, поддержать его благосостояние, обеспечивая экономический базис. «Самое главное – социальное самочувствие и благополучие народа не должны ухудшаться. Все социальные программы и обязательства должны быть выполнены», – отмечает в связи с этим Глава государства.Проявлением по-отечески заботливого отношения к казахстанской детворе и гуманизма Президента стало знаменательное событие, когда перед началом учебного года все первоклассники страны получили бесценный подарок от Нурсултана Назарбаева – книгу «Менің Отаным – Қазақстан». В этой книге Президент, обращаясь «Қымбатты жас дос!», напутствует детей добрыми словами приветствия, назидания и пожеланиями быть преданными своей любимой стране.Глава государства возлагает огромную миссию на молодежь и призывает: «Вы – воплощение всех наших надежд на будущее. Все, что делается нами сегодня, делается для вас. Дальнейший путь страны определять вам».Ради этих будущих строителей сильного конкурентоспособного государства разрабатываются рациональные механизмы роста экономического потенциала, совершенствуются реформы социальной направленности и законодательная база, создаются все условия для становления личности и профессионального новаторства.Перспективы страны огромны. Открываются университеты и научные центры мирового уровня, осуществляются инвестиционные проекты, создаются высокотехнологичные производства и рабочие места, строятся новые объекты социальной инфраструктуры, многие вселяются в новые квартиры. Расширяется международное сотрудничество. Страна готовится к проведению Всемирной выставки «ЭКСПО-2017» на тему «Энергия будущего».Мировоззрение казахстанцев – трудиться во благо родной земли и служить ей, сохранять мир и дружбу, беречь семью и детей. Все эти общечеловеческие ценности и духовные богатства казахстанцы связывают с именем Первого Президента – Лидера нации. Ярким свидетельством тому является почти 100% поддержка кандидатуры Нурсултана Назарбаева на президентских выборах. Пройденный Казахстаном исторический этап независимости убеждает нас в реальности намеченных планов и зависит от высокой ответственности и вклада каждого гражданина.