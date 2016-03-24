Политическому совету партии «Нур Отан» Центральный комитет Коммунистической партии Китая

Нам отрадно отметить, что партия «Нур Отан» под руководством Президента Нурсултана ­Назарбаева приложила неустанные усилия к содействию социально-экономическому развитию и народному благосостоянию Казахстана и стала основной силой, играющей важную ориентирующую роль в политическом, экономическом и социальном развитии страны. Мы убеждены, что в условиях новой ситуации партия «Нур Отан» непременно оправдает свою миссию и успешно выполнит все стратегические цели социально-экономического роста Казахстана.



Сейчас динамично развиваются отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, непрерывно укрепляются их политическое доверие и сотрудничество во всех направлениях. Наращиваются тесные контакты и дружба между Компартией Китая и партией «Нур Отан». Мы ценим дружественные связи взаимодействия с партией «Нур Отан» и готовы сообща с ней внести новый вклад в развитие двусторонних отношений.



Желаем Республике Казахстан могущества, богатства, процветания, а ее народу – счастья и благополучия!

Пусть постоянно растут и крепнут дружба и сотрудничество между Компартией Китая и партией «Нур Отан»!

Пекин, 21 марта 2016 года

