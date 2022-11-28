Политик, который выполняет обещания

Аналитические доклады «Основные итоги работы Касым-Жомарта Токаева на посту Президента: 2019–2022 годы» и «Итоги президентских выборов 2022 года» представили слушатели Школы молодых экспертов при ОФ «Международный институт социологии и политики». Это первая серьез­ная практическая работа начинаю­щих экспертов.

В коллектив авторов вошли молодые и действующие экспер­ты школы, работавшие над докладами под общим руководством политолога Марата Шибутова.

– Одна из наших проблем со­стоит в том, что в стране реализуются различные государственные программы, национальные проекты, оглашаются предвыборные программы политических партий, депутатских фракций, – а что сделано в итоге? Ответа обычно не бывает. Мы решили эту ситуацию переломить и проанализировать: что сделано Касым-Жомартом Токаевым за три года его работы в качестве Президента страны, – отметил Марат Шибутов.

Доклады будут размещены в открытом доступе, и каждый человек может сравнить соответствие предвыборных программ реальному результату. Особую ценность работам молодых экспертов придает то, что в них собран и структурирован большой массив информации по указанным темам, в то время как источники в Интернете данные предоставляют довольно разрозненные.

Над докладом трудились восемь молодых экспертов, проанализировавших действия и решения Главы государства за указанный период. Показаны основные шаги Президента в области внешней и внутренней политики, экономики, социальной сферы, борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Проанализированы также основ­ные разделы предвыборной программы, с которой Касым-Жомарт Токаев шел на выборы в 2019 году. Она проходила под лозунгом «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» и была самой масштабной – состояла из более чем 170 задач и подзадач.

По итогам президентских выборов Указом Главы государства от 19 июня 2019 года был утверж­ден План действий по реализации предвыборной программы, состоявший из 106 пунк­тов. В него были включены меры по модернизации судебной системы, усилению общественного контроля над деятельностью полицейской службы, совершенствованию государственной службы, усилению подотчет­ности и подконтрольности обществу квазигосударственного сектора, установлению единых стандартов гарантированного объема социальной поддержки граждан, защите их финансовых интересов, а также ряд других мероприятий.

– В своем анализе мы решили не рассматривать каждый из пунктов в отдельности, исходя из того, что роль Президента как высшего должностного лица государства в первую очередь имеет стратегический характер. То есть ответственность Президента лежит в плоскости принятия важнейших стратегических решений путем утверж­дения нормативно-правовых актов, обладающих наивысшей юридической силой. Все задачи, озвученные Касым-Жомартом Токаевым в своей предвыборной кампании, в дальнейшем нашли свое отражение в перечис­ленных в докладе нормативно-правовых актах. Таким образом, считаем, что Президент Токаев в рамках своих первостепенных функций свои предвыборные обещания выполняет в полном объеме, – резюмировал работу молодых экспертов Марат Шибутов.

Доклад «Итоги президентских выборов 2022 года» – это сделанный молодыми экспертами подробный обзор состоявшихся 20 ноября 2022 года внеочередных президентских выборов. В нем в том числе отображены история президентских выборов, их законодательное регулирование, анализ политических платформ кандидатов, ход выборов и агитационной кампании.

По мнению молодых экспертов, политическая система будет развиваться в сторону демократизации, повышения конкуренции между политическими силами, усиления роли граждан в принятии решений, децентрализации и «слышащего государства». Экономическая модернизация будет идти в рус­ле снижения роли государства в экономике, демонополизации, повышения уровня жизни граж­дан и развития усло­вий для бизнеса. Социальная модернизация будет направлена на повышение минимальных социальных стандартов, помощь социально уязвимым группам населения, выравнивание качества жизни между регионами, улучшение среды для развития человеческого капитала.

Подводя итоги выборов, политологи пришли к выводу, что они прошли в довольно сложной обстановке, обусловленной январ­ской трагедией и высокой инфля­цией. Одна из особеннос­тей голосования заключалась в том, что в выборах использовалась графа «Против всех», позволяющая протестному электорату выразить свое мнение по поводу всех кандидатов в целом.

Несмотря на то, что Касым-Жомарт Токаев не использовал свой образ в агитации, он одержал уверенную победу. Это было обусловлено не только его положением и политическим опытом, но и проявленными в январской трагедии лидерскими качествами и удачным попаданием в стереотип нужного для казах­станцев кандидата, отмечается в докладе.