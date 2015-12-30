Политик-созидатель Владимир ОСИПОВ

Авторы книги – секретарь правления Союза писателей Казахстана, секретарь Союза писателей России Валерий Михайлов и доктор политических наук, автор ряда изданий о евразийской интеграции и казахстанско-российских отношениях Таир Мансуров.

Издание посвящено Нурсултану



Назарбаеву, который по праву считается создателем нового, независимого Казахстана. Первый Президент республики возглавляет динамично развивающуюся страну, последовательно укрепляя ее позиции на мировой арене. Истинный стратегический дар и умелая политическая практика, всемирно известные инициативы, огромное обаяние личности обеспечили Нурсултану Абишевичу статус одного из самых видных политиков и государственных деятелей современности.

Книга, впрочем, рассказывает не только о Нурсултане Назарбаеве как политике, но также о его семье, учебе в школе, рабочей юности. Лейтмотивом звучит мысль о том, что жизненный путь Н. Назарбаева во многом созвучен этапам становления нашего государства.



Надо сказать, что проект «ЖЗЛ: Биография продолжается…» существует вот уже 10 лет и в его рамках увидели свет издания о В. В. Путине, Е. М. Примакове, Фиделе Кастро, Л. А. Бокерии, М. Т. Калашникове, М. Б. Пиотровском и других выдающихся современниках. В целом же серия книг «Жизнь замечательных людей» существует вот уже 125 лет, рассказывая о великих людях мировой истории.



«Издание Вашей биографии – большая честь для нашего издательства, – отметил в своем письме Президенту Нурсултану Назарбаеву Генеральный директор ОАО «Молодая гвардия» Валентин Юркин. – Для меня памятны наше знакомство и выпуск в «Молодой гвардии» (1991 г.) Вашей первой книги «Без правых и левых». Вы ярко и прозорливо обосновали на редкость реалистичную позицию, свой взгляд, прозвучавшие в названии книги, в момент раскола страны, всеобщей сумятицы и опасных шараханий».

Тогда в издательстве Нурсултана Назарбаева­ представили читательской аудитории так: «На пестром политическом небосклоне его звезда излучает свет надежды, утраченной при виде амбициозной борьбы различных течений и их лидеров».



Новая книга, по словам В. Юркина, отражает уникальный жизненный путь и масштабную государственную деятельность Президента по кардинальному преобразованию Казахстана.



В биографическом издании 11 глав и первая из них «Пестрые горы» посвящена детству, истокам, дому и школе, выбору профессии. Глава «Горячий стаж» рассказывает о становлении молодого горнового и молодого политика.



Каждый новый штрих к портрету Нурсултана Назарбаева преследует главную цель – показать человека, который упорно работал над собой, добивался поставленных целей, превратившись из сельского паренька в деятеля мирового масштаба. Это рассказ о семье, о труде, о дружбе народов и взаимовыручке, о тех суровых проверках, которые прошел Глава государства на крутых поворотах истории.



Нурсултан Назарбаев, без сомнения, принадлежит к лучшей когорте политиков-созидателей. Президент России Владимир Путин выразил это так: «Способность мыслить стратегически, грамотно выстраивать отношения с зарубежными партнерами, последовательно защищать позиции Казахстана на мировой арене – всегда отличали Президента Назарбаева, обеспечивая ему заслуженный статус одного из ведущих политиков и государственных деятелей современности».



Казахстаном пройден уникальный путь. Перемены, которые происходили в стране, красноречиво иллюстрируют следующие главы: «Утверждая Независимость», «За безъядерный мир», «Построение нового государства», «Автор идеи современной евразийской интеграции», «Астана – столица Казахстана и Евразии».



На каждом этапе были свои сложности и свои достижения. В частности, нельзя не сказать об антиядерных инициативах Президента. Принципиально понимая необходимость отказа от ядерного оружия, Нурсултан Назарбаев приложил максимум усилий, чтобы это шаг принес Казахстану не только мировое признание, но и вполне осязаемые экономические дивиденды.



Соглашение в итоге было достигнуто. А Нурсултан Назарбаев уехал из Вашингтона с целым пакетом соглашений о технической помощи и торговле, энергетическом сотрудничестве, об инвестициях американской компании «Шеврон» в разработку нефтяных месторождений Казахстана на сумму 10 млрд долларов США и с обязательством, что Соединенные Штаты Америки в соответствии с Уставом ООН предпримут все необходимые шаги в случае угрозы агрессии в отношении Казахстана.



Как подчеркивает известный писатель Дж. Айткен, в этой переговорной «игре» с самой могущественной страной мира – Соединенными Штатами Америки Нурсултан Назарбаев проявил себя «искуснейшим игроком, добившись большей части моральных и военных результатов, к которым стремился с самого начала».



Выбор Казахстана в пользу многовекторной политики, добрые отношения со всеми странами мира – это особый политический стиль Президента. И, наверное, поэтому Главе государства удавались многие самые сложные проекты. Один из них – создание ЕЭАС.



Известный российский философ, лидер евразийского движения, автор книги «Евразийская миссия Нурсултана Назарбаева» Александр Дугин отмечает подвижническую роль Президента в воплощении Евразийского проекта на практике:

«Я был до глубины души поражен событием, произошедшим в 1994 году в Московском государственном университете. Посреди хаоса и распада 1990-х Президент недавно созданной республики, самой крупной после России среди стран СНГ, Нурсултан Абишевич Назарбаев провозгласил концепцию «Евразийского союза». Это было как гром среди ясного неба.



Нежданно-негаданно свершилось то, о чем грезили и мечтали, за что боролись и умирали целые поколения евразийцев, большинство из которых не удостоились созерцать наяву начало воплощения в жизнь их заветной мечты. Впервые в истории евразийской мысли политик такого масштаба, Президент огромного независимого государства выступил с официальным провозглашением евразийской доктрины как исторического императива, как универсального призыва, как провозглашения не только к мысли, но и к действию, к конкретной реализации Евразийского проекта.



Это был поворотный пункт в истории нашей идеи. Проекты стали обретать плоть, система интуиции, обобщений и философских теорий начала воплощаться в конкретную жизнь».

Следует отметить, книга отличается богатым иллюстративным содержанием, отражающим знаковые моменты новейшей истории страны. Здесь и переговоры в Вашингтоне – встреча с четой Буш на лужайке Белого дома, беседа с Премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, этапы воплощения евразийской идеи – объявление об учреждении ЕврАзЭС», встречи в рамках ЕАЭС и другие важные события.



Есть фото из семейного архива, где юный Нурсултан запечатлен в окружении семьи и школьных товарищей, в образе молодого рабочего, освоившего профессию горнового доменной печи, на первых этапах общественной деятельности и на пике политической карьеры.

Символичная связь прослеживается в фотоснимках 1962 и 2015 года. На первом из них изображен Юрий Гагарин в окружении молодых комсомольцев, участников VII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки. Среди них улыбающийся молодой Назарбаев. На второй изображен наш Президент в окружении казахстанских космонавтов Тохтара Аубакирова, Талгата Мусабаева и Айдына Аимбетова.



В целом, как отметил генеральный директор ОАО «Молодая гвардия» В. Юркин возможность подготовки серьезного издания о Президенте сложилась тогда, когда за эту ответственную работу при поддержке Премьер-Министра Карима Масимова взялись В. Михайлов и Т. Мансуров, являющиеся авторами книг в «ЖЗЛ».

По словам, издателя, книга будет направлена в библиотеку конгресса США и известные библиотеки Великобритании, Германии, Италии, Испании, естественно, России и стран СНГ.

