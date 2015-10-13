Политик, ученый, педагог Статьи 680

Максут Султанович Нарикбаев стал одной из знаковых фигур в истории суверенного Казахстана. Трудно переоценить его роль в казахстанской правовой системе, неутомимую научную и общественную деятельность. Вся его жизнь, многогранный талант, знания, творческое вдохновение были отданы доблестному служению Отечеству и народу.



Сегодня особенно зримо видятся главные вехи пройденного им пути. Плодотворная деятельность на ответственных участках общественно-политической жизни страны, активное участие в становлении и развитии государственно-правовых институтов, огромный вклад в развитие юридической науки и образования получили высокую общественную оценку, снискали Максуту Султановичу славу одного из самых известных и авторитетных правоведов республики.



Служение праву и правовой науке стало делом всей его жизни, именно в ней он нашел свое призвание, прошел замечательную профессиональную школу, состоял­ся как специалист и личность.



Путь в большую науку доктор юридических наук, профессор Максут Нарикбаев когда-то начинал стажером и старшим следователем городской прокуратуры. Затем была деятельность на адвокатском и судейском поприщах, в центральных государственных органах. И где бы он ни работал, везде проявлялись его блестящий руководящий и организаторский талант, энергия, инициативность, ответственность.



В годы реализации важнейших идей правовой реформы суверенного государства Максут Нарикбаев стоял у истоков становления законности и правосудия в стране. Возглавляя высший надзорный орган, внес весомую лепту в укреп­ление роли и места прокуратуры в жизни общества, усиление организационно-правовых основ ее деятельности, повышение эффективности прокурорского надзора.



Это было время важнейших преобразований и судьбоносных событий, определивших предназначение прокуратуры в жизни общества. Стратегические задачи по созданию качественно новой, эффективной системы прокуратуры требовали принципиально новых и взвешенных решений, целенаправленной и кропотливой работы. Для первого руководителя надзорного органа это был большой вызов и огромная ответственность. И Максут Султанович как настоящий профессионал и талантливый руководитель успешно справился с задачей.



Во многом благодаря его нас­тойчивости и принципиальнос­ти прокуратура стала одним из ключевых институтов правоохранительной системы. Именно в этот период был принят один из важнейших нормативных правовых актов для надзорных органов – Указ Президента РК, имеющий силу закона, "О прокуратуре Рес­публики Казахстан".



Наставник молодежи – еще одна важная грань его разносторонней деятельности. Полтора десятка лет вдохновенного труда отдал Максут Султанович своему любимому детищу – Казахскому гуманитарно-юридическому университету. Как руководитель ведущего юридического вуза страны, он приложил много усилий для его становления, подготовки современных высокообразованных специалистов. Университет стал альма-матер для многих поколений студентов, дал путевку в жизнь и воспитал известных в республике правоведов.



Максута Султановича уважали и почитали многие поколения прокурорских работников, для которых он был мудрым учителем и наставником. Для многочисленных благодарных учеников его имя и авторитет всегда были и останутся олицетворением высокого таланта и профессионализма. Сердечное уважение и признание среди коллег снискали и замечательные человеческие качества Максута Султановича – порядочность, душевная щедрость, доброе отношение к людям, жизнелюбие и оптимизм.



Таким мы всегда будем помнить нашего дорогого коллегу. Светлый образ Максута Султановича Нарикбаева – замечательного человека и коллеги – навсегда сохранится в наших сердцах.



Андрей Кравченко, заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан